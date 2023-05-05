'ınmemleketiRize dâhilKaradeniz turu,bölgeye nefes aldıranve bölgeyiDoğu ve Güney'ebağlayan ZiganaTüneli'ye başladı.Dün de hız kesmedendevam etti. Giresun veOrdu'dan sonra son durakSamsun'du.Biz de bir grup gazeteciyle birlikte'ın Samsun mitingini izlemeye geldik. Erken geldiğimiz için de önce'i Anadolu'ya getiren Bandırma Vapuru'nu gezdik.Samsun ve Bandırma, cumhuriyet tarihi açısında iki büyük sembol... Bugünlerde sık sıkboşuna 1919 ruhuna atıf yapıp 100 yıl önceki emperyalist saldırı vedayatması ile bugün arasında bir bağ kurmuyor. O günün zorluklarıyla bugün kıyaslanmasa da çok ciddi benzerlikler var.O günni dayatanABD Başkanıvardı, bugün dediyerek Türkiye'deki iktidarıdeğiştirmek isteyen ABDBaşkanıvar.O gün onlara karşınasıl milli bir direnişi örgütlediyse bugün deaynı inançla o mücadeleyi sürdürüyor.Birolan Samsun, bu tarihi perspektifve bugünkü mücadelekararlılığı açısından kritikbir şehir... O kararlılığı dahamiting başlamadan, şehrinsokaklarını dolaşırken hissediyoruz.Konuştuğumuz veyatanıyanlar daha soru sormadan,demeye başlıyor. Bir anlamdaSamsunlular sürece 1919ruhuyla bakıyor.İlginçtir Samsun, birama aynı zamanda çok güçlü bir AK Parti şehri de. Her seçimde 9 milletvekilinin ya 6'sını ya da 5'ni AK Parti kazanıyor. Geriye kalan 4 milletvekili de CHP-MHP ve son dönemde İP arasında paylaşılıyor.İttifakların oyları da açık ara farklı: Cumhur İttifakı yüzde 68.2, Millet İttifakı ise yüzde 29.6 oy oranına sahip. AK Parti'nin tek başına oyu ise yüzde 52. Ayrıca eski Bakan'in başında olduğu Büyükşehir Belediyesi de AK Parti'de.Önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinde de bu tablonun büyük oranda değişmeyeceği öngörülüyor. Değişim olsa bile bunun Cumhur İttifakı lehine olacağı ve buna neden olarak da CHP listelerinde yer alan Saadet ve Gelecek Partili isimlerin tepki çekmesi gösteriliyor., siyasetin güncel gündemindeki mandacılık tartışmalarının yaşandığı ve Samsun'da esen pozitif rüzgâr eşliğinde akşama doğru Samsun Meydanı'na geliyor. Meydan coşkulu ve kalabalık... HDP'nin, hatta PKK ve FETÖ'nün Yedili Masa partilerine açık destek vermesi sokağı da harekete geçirmiş durumda. Meydanda müthiş bir dinamizm var. Bu dinamizm sandığa yansırsa, hesapta olmayan sürpriz sonuçların çıkacağı çok açık... Şimdiden bahane arayanlara meydanların dilini takip etmelerini öneririm.Meydanın coşkusu ve mekânın Samsun olması, Başkan Erdoğan'ı daha da motive ediyor. Üst üste yaptığı mitinglere rağmen meydanın dinamizmine uyuyor ve açık meydan okuyordu. Şehrin tarihi kimliğini de hatırlatarak Yedili Koalisyon'un CHP'li adayı'na ve koruyucularına sesleniyordu: