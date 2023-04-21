Yüzyılı geride bırakan Türkiye, ikinci yüzyılında nasıl bir siyasi yolculuk yapacağına, bağımsız bir siyaset izleyip izlemeyeceğine karar vereceği bir seçime gidiyor. 14 Mayıs 2023 bu nedenle tarihi bir seçim olacak...Bu satırları yazarken, bir yandan dametreküplük Karadeniz doğalgazının karaya yani Filyos'a ulaşmasıyla ilgili canlı yayınını izliyorum.Müthiş bir çabayla harika bir iş yapıldığını görmek, ülke adına gurur verici. İşin teknik boyutu, devasa gemiler, deniz seviyesinin 2 bin metre altından gaz çıkarma teknolojisi, onun boru hatlarıyla karaya ulaştırılması göz kamaştırıyor.Hepsi güzel ve anlamlı... Ama bu iş sadece Karadeniz'de şu kadar metreküp doğalgaz bulmaktan ve ona sahip olmaktan ibaret değil.Mesele bu buluşları ve Türkiye'nin enerji arayışlarını anlamlı kılanye yani ülkenin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını önceleyen iradeye sahip olmaktan geçiyor.ve Cumhur İttifakı'nı,ve Altılı Masa'dan ayıran en temel özellik de burada ortaya çıkıyor.AK Parti'nin bütün kuşatmalara rağmen son 20 yılda attığı adımlara bakın, ulaşım altyapısından enerjiye, madencilikten tarıma her alandadevreye sokuldu. Bu alandadöneminde atılan adımların bugün ne anlama geldiği çok daha iyi anlaşılıyor.'nin bir gereği olarak enerjialanında dışa bağımlı olmamak için900'ü aşkın baraj yapıldı, güneş verüzgâr santralleri alanında da ciddiadımlar atıldı. Türkiye bugün dünyanınen önemli güneş paneli fabrikasınasahip bir ülke... En kritiği ise nükleerenerji santrali sahibi olması...bu açıdanTürkiye'nin 70 yıllık hayaliydi veo da gerçekleşti. Başta Fransa olmaküzere birçok AB ülkesi nükleer santralesahipken Türkiye'nin sahip olmamasıiçin içeriden ve dışarıdan her türlüengelleme yapıldı.Karadeniz doğalgazı ve enerji alanında atılan adımlar, Türkiye'nin bağımsızlığıyla bire bir ilişkiliyken, içerideki siyasi aktörlerin bunu görmemesini, hatta küçümsemesini siyasi rekabetle açıklamak mümkün değil. Bunun üzerinde durmak ve unutturmamak gerekiyor.Onlardan sadece biri, CHP Genel Sekreteri, bakın Karadeniz doğalgazıyla ilgili ne diyor:Bırakın bu çabanın bağımsızlıkla ilişkisini,diyor. Açıkçademeye getiriyor...Tıpkı Marshall yardımı döneminde ABD'lilerin,dediği gibi... Sanki o gün uçak fabrikalarını kapatan İsmet Paşa'nın CHP'si hortlamış gibi karşımızda. Bugünün CHP'si de yerli ve milli otomobili Togg'a da, TCG Anadolu gemisine de, Baykar'ın ürettiği İHA ve SİHA'lara da karşı çıkıyor.Ortağıdiyor,ise hayali 300 milyar dolar getireceğivarsayılan yabancı sermayeye kucakaçarken, yerli sermayeyi risk görüyor:Halk bunları tek tekediyor ve sandığa gittiğinde kendiverecek. O notun kimlerde hayal kırıklığı yaratacağını öngörmek hiç zor değil.

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Ramazan Bayramı'nızı kutluyor, bayramın ülkemize ve insanlığa huzur getirmesini diliyorum.