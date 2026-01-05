Viral
İstanbul'da fırtına bitiyor, kar geliyor! Harita resmen alarm verdi: İşte kritik günler
Meteoroloji'nin güncel değerlendirmelerine göre İstanbul'da etkisini kaybeden fırtınanın ardından sıcaklıklar hızla düşecek. Haritalarda kar yağışı için alarm veren kritik günlere dikkat çekilirken, kent genelinde yeniden kar ihtimalinin güçlendiği belirtildi. Yetkililer, özellikle belirlenen tarihlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 07:39