İstanbul'da fırtına bitiyor, kar geliyor! Harita resmen alarm verdi: İşte kritik günler

Meteoroloji'nin güncel değerlendirmelerine göre İstanbul'da etkisini kaybeden fırtınanın ardından sıcaklıklar hızla düşecek. Haritalarda kar yağışı için alarm veren kritik günlere dikkat çekilirken, kent genelinde yeniden kar ihtimalinin güçlendiği belirtildi. Yetkililer, özellikle belirlenen tarihlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 07:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava koşulları önümüzdeki günlerde dikkatle takip edilmesi gereken bir tablo ortaya koyuyor. Birçok bölgede yağış, kuvvetli rüzgâr, buzlanma ve çığ riski öne çıkıyor.

YURT GENELİNDE BULUTLU VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Yağışların yer yer kısa süreli ve kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

Rüzgârın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Hatay'ın güneyinde ise kuzey ve doğu yönlerden esecek rüzgârın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği, hızının 70 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA, DON VE SİS BEKLENİYOR

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Özellikle sürücülerin bu saatlerde dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve dağlık alanlarda bulunacak kişilerin tedbirli olmasını istiyor.

