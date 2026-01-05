İstanbul’da fırtına bitiyor, kar geliyor! Harita resmen alarm verdi: İşte kritik günler

YURT GENELİNDE BULUTLU VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Yağışların yer yer kısa süreli ve kuvvetli olabileceği belirtiliyor.