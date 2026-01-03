Kim bu Veysel Şahin?

Türkiye'de yaklaşık iki yıldır belediyelerden Merkez Bankası'na, borsadan futbol dünyasını sarsan yasadışı bahse kadar birçok alanda ciddi bir "arınma" operasyonu sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başlattığı bu "temiz eller operasyonu", Türkiye'yi uyuşturucu ve karapara merkezi yapmak ve aynı zamanda "yolsuzluklarla siyasetin belirlendiği" bir ülkeye dönüştürmek isteyen güçlere karşı bir meydan okuma hamlesiydi.

Burada çok çarpıcı ve tarihi bir kırılma noktasını hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz sonrası devleti içeriden kuşatan FETÖ'ye karşı verilen mücadeleye paralel çok yönlü bir arınma mücadelesi de yürütüldü. Özellikle de yolsuzluk yapanların, uyuşturucu ve yasadışı bahis baronlarının üzerine gidildi, ciddi operasyonlar düzenlendi.

Dünyanın birçok ülkesinde kırmızı bültenle aranan Nejat Daş, Çetin Gürel gibi "uyuşturucu baronu" olarak bilinen isimler "Bataklık Operasyonu"yla, Ankara merkezli 29 ilde demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu zarara uğratan 90'ların ünlü ismi Erol Evcil ve 250 kişi "Demir Yumruk" operasyonuyla, ayın tarihlerde yasadışı bahis baronu Veysel Şahin ve 29 kişi ise "Sanal Bahis Operasyonu"yla yakalanıyor ve cezaevine konuluyordu.

Sonra ne oldu dersiniz?

Herhalde tesadüf olmasa gerek, bütün bu baronlar ve adamları büyük oranda 14 Mayıs 2023 seçimlerinden kısa bir süre önce kimi tahliye edildi, kimi de bırakın ceza almayı "beraat" kararıyla serbest bırakıldı. Birileri Türkiye'yi karapara merkezi yapma ve siyaseti parayla dizayn etme hesabı yapmıştı ama o hesap tutmadı. Ona rağmen bu kirli güçler de Türkiye'yi rahat bırakmadı.

İşte o gün bırakılan Veysel Şahin, bugün dünyanın en büyük sanal bahis baronu olarak bir kez daha karşımıza çıktı. Aslında son dönemdeki hangi operasyona bakarsanız bakın, örümcek ağı gibi Veysel Şahin'in kurduğu yasadışı sistemin ya bir parçası ya da onunla ilişkisi var. Daha o günlerde 5 milyar euro'ya hükmeden sanal kumar baronundan söz ediyoruz. Sivas'ın bir köyünden dünyanın sanal bahis ya da kumar baronuna dönüşmek herhalde basit olmasa gerek. Veysel Şahin o kirli ağı Dubai'den yönetiyor, aynı zamanda AB vatandaşı ve ortağı da İngiliz Scott William Masterton...

Şahin ve çetesine yönelik ilk operasyon "Handikap" adıyla 2017 yılında yapılmıştı. O operasyonda tutuklanmadı ama herhalde içeride ve dışarıda kurduğu ilişkilere güvendiği için özel uçağıyla geldiği memleketi Sivas'ta yakalandı. 2023'e kadar da cezaevinde kaldı.

O günlerden kısa bir not aktaralım:

Araya İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda hatırlı isim girince soruşturma savcısı merak eder ve cezaevi yetkililerine sorar. Gelen notta şunlar yazar:

"Şahin cezaevinde bulunduğu ilk 2 ay içinde 103 ayrı avukatla 303 kez görüştü."

Şahin, işadamı olduğunu söylese de o aslında küresel bir suç aktörü. Kurduğu sanal kumar sistemi de tam olarak çözülmüş değil. En son Erden Timur'un gözaltına alınmasıyla "bankamatik" elemanlar üzerinden kurduğu bu sistem biraz daha açığa çıkmış durumda. Bu süreçte Veysel Şahin yakalanmasa bile sistemi çökertilecek görünüyor.

Türkiye bu mücadeleyi yürütme konusunda kararlı. Tıpkı terörü devreden çıkaracak olan "terörsüz Türkiye" gibi... Bugün ülkenin gündeminde olan uyuşturucu ve bahis baronlarını da, siyaseti para gücüyle dizayn etmeye çalışan aktörleri de toplumun gündeminden çıkarmakta kararlı. Bu başarılmazsa ne hesap verilebilir bir sistem kurulabilir ne de üretim merkezli bir ekonomiye geçilir.

