Kentsel dönüşümde yıkımlara yeni güvenlik tedbirleri!

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte, mevcut eski yapıların yıkımı zorunlu hale gelirken; yıkım sürecinde can ve mal kaybı yaşanmaması amacıyla yeni tedbirler devreye alındı. Eski binaların yıkımına yönelik yeni standartlar belirlendi. Buna göre, bitişik binaların temel kotundan daha alt seviyelerde yıkım yapılmasına izin verilmeyecek. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 08:02
Türkiye genelinde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin artması mevcut eski binaların yıkımını gerektirirken, yıkım esnasında can ve mal kaybı yaşanmaması için yeni tedbirler alındı.

Kontrollü yıkılmak istenirken bir anda kontrolden çıkabilen bina yıkımlarının komşu binalara da zarar vermemesi için önlem alındı. Buna göre yıkılacak olan yapıya bitişik bina olması halinde, gerekli tedbirler alınmadan bitişik binanın temel kotundan daha alt kotlarda yıkım yapılamayacak.

DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" hazırladı.

Hazırlanan düzenlemeyle kentsel dönüşümü de hızlandıracak olan bina yıkım standartları belirlenmiş oldu. Yüksek yapıların yıkımı, yapının özelliklerine göre makine ile kat eksiltme usulü veya patlayıcı ile yapılacak.

Patlatmalı yıkımlarda patlamadan sorumlu mühendis ve ateşleyicinin görevlendirilmesi zorunlu olacak. Bu tür yıkımlara inşaat, maden, çevre, jeoloji ve jeofizik mühendislerinin hazırlayacağı patlatma planını içeren rapor da eklenecek. Patlayıcı ile yıkım yapılması durumunda meteorolojik şartlar değerlendirilmeden patlatma yapılamayacak. Yıkım yapılacak yerin etki alanı içinde yer alan okul, hastane, ibadethane, tarihi yapı ve altyapı tesisleri patlatma öncesi tespit edilecek. Şantiye çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı ile korunacak. Toz, titreşim ve gürültü sınır değerleri mevzuata uygun olacak. Herhangi bir kültür veya tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan bir yapının yıkımında, yıkım ruhsatı düzenlenmesinden önce ilgisine göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygun görüş alınacak.

