Kentsel dönüşümde yıkımlara yeni güvenlik tedbirleri!

Patlatmalı yıkımlarda patlamadan sorumlu mühendis ve ateşleyicinin görevlendirilmesi zorunlu olacak. Bu tür yıkımlara inşaat, maden, çevre, jeoloji ve jeofizik mühendislerinin hazırlayacağı patlatma planını içeren rapor da eklenecek. Patlayıcı ile yıkım yapılması durumunda meteorolojik şartlar değerlendirilmeden patlatma yapılamayacak. Yıkım yapılacak yerin etki alanı içinde yer alan okul, hastane, ibadethane, tarihi yapı ve altyapı tesisleri patlatma öncesi tespit edilecek. Şantiye çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı ile korunacak. Toz, titreşim ve gürültü sınır değerleri mevzuata uygun olacak. Herhangi bir kültür veya tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan bir yapının yıkımında, yıkım ruhsatı düzenlenmesinden önce ilgisine göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygun görüş alınacak.