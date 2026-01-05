Kentsel dönüşümde yıkımlara yeni güvenlik tedbirleri!
Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte, mevcut eski yapıların yıkımı zorunlu hale gelirken; yıkım sürecinde can ve mal kaybı yaşanmaması amacıyla yeni tedbirler devreye alındı. Eski binaların yıkımına yönelik yeni standartlar belirlendi. Buna göre, bitişik binaların temel kotundan daha alt seviyelerde yıkım yapılmasına izin verilmeyecek. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 08:02