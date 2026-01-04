Viral Galeri Viral Liste Prens dizisi 4. sezon için geri sayım başladı! Yeni sezon için ilk net açıklama

Giray Altınok'un Prens karakteriyle ilgi gören Prens dizisinin 4. sezon tarihi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Giray Altınok, Serdar Orçin ve Ceyda Düvenci'nin başrollerini paylaştığı, sosyal medyada geniş yankı uyandıran dizinin yeni sezonuna dair ilk açıklama geldi. Hem mizahı hem sürprizleriyle dikkat çeken Prens dizisinin 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağı netleşmeye başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2026 12:45
Kendine özgü mizah dili ve sadık izleyici kitlesiyle dikkat çeken Prens dizisi, sezon finallerinin ardından yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Sanal medyada sıkça konuşulan yapımın 4. sezonuna dair gelişmeler, dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Dizinin senaristlerinden ve başrol oyuncusu Giray Altınok, katıldığı bir programda Prens dizisinin 4. sezonuna ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Altınok, yeni sezon senaryosunu 2026 yılının başlarında kaleme almaya başlayacaklarını belirtti.

Bu açıklamanın ardından dizinin 2026'nın sonlarına doğru izleyiciyle buluşmasının beklendiği ifade ediliyor.

PRENS DİZİSİNİN GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Absürt komedi ile hicvi ustalıkla harmanlayan dizinin oyuncu kadrosu da başarının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Dizide yer alan isimler şu şekilde:

Giray Altınok – Prens

Serdar Orçin – Kalesh

Ceyda Düvenci – Sion

Aslı Tandoğan – Anarkhia

Çağdaş Onur Öztürk – Thenio

Derya Pınar Ak – Hasharia

