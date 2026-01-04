Prens dizisi 4. sezon için geri sayım başladı! Yeni sezon için ilk net açıklama
Giray Altınok'un Prens karakteriyle ilgi gören Prens dizisinin 4. sezon tarihi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Giray Altınok, Serdar Orçin ve Ceyda Düvenci'nin başrollerini paylaştığı, sosyal medyada geniş yankı uyandıran dizinin yeni sezonuna dair ilk açıklama geldi. Hem mizahı hem sürprizleriyle dikkat çeken Prens dizisinin 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağı netleşmeye başladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2026 12:45