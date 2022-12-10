Siyasetin sertleştiği, gerildiği zamanlar hep oldu. Ama hiçbir dönemde iç ve dış siyasi aktörler bugünkü kadar açıkça ele ele verip ortak bir kampanya yürütmedi.ABD'den İsrail'e, Almanya'dan Fransa'ya birçok ülke yöneticisi ve medyası çok açık bir biçimde yıllarca'a saldırdı. İçeride de başını CHP ve İyi Parti'nin çektiği Altılı Masa partileri, HDP, küçük sol partiler, ırkçılık yapan Zafer Partisi gibi onlarca küçük parti bu saldırılara destek verdi.FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütlerini saymıyorum bile...Sonunda organize suç örgütleri ve uyuşturucu baronları da devreye sokuldu.İş öyle bir noktaya vardı ki, ABD'nin başını çektiği emperyalist blok,'ı yenemeyince bu kez bakanları hedefe koydu.İlk sırada da eski Maliye ve Hazine Bakanı, Milli Savunma Bakanıve İçişleri Bakanıvardı.Bu bakanlar, farklı gerekçelerle de olsa sık sık kara bir propagandanın hedefi oldu.Bunun son örneği İçişleri Bakanıydu.Sanki CHP, İyi Parti, HDP, hatta Zafer Partisi arasında Bakan Soylu'ya saldırmak konusunda ortak mutabakat imzalanmış gibi... Biri bırakınca diğeri saldırıyor. Doğrusu FETÖ ve PKK da onları hiç yalnız bırakmıyor.Herhalde adaylık nedeniyle birinci sırada CHP Genel Başkanıvar.Gözünü öyle karartmış ki, ülkesini bilediye suçlamaktan çekinmedi. Bu kirli yöntemi emperyalist ülkeler geçmişte Türkiye'ye karşı medya üzerinden yapardı. Ama artık içeride bu işi yapan bir siyasi aktörleri var ve o sınır tanımadan önüne geleniyla ilişkili diye suçluyor. Çevresindeki kimse dediye uyarmıyor.Kanıt olarak da bakanların sokakta, bir davette veya makamında çekilmiş fotoğraflarını gösteriyor.Etme bulma dünyası, sonunda kendisinin de uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen'le fotoğrafı çıktı.Üstelik fotoğraftaki adam hem CHP üyesi hem de azılı bir suç makinesi... Yaralama, ruhsatsız silah taşıma, kamu malına zarar verme, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma ve en önemlisi de Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararıylasuçundan cezaevine girmesi.Önceki gün İçişleri Bakanı, işte bu kişiyle Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki odasında çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı ve şu notu düştü:Tweet'ten de anlaşılıyor ki, bu kavga sadecekaygısıyla yapılan bir kavga değil. Kılıçdaroğlu'nun asıl amacı siyasi süreciüzerinden kirleterek algı oluşturmak. Bu uğurda ülkesini suçluyor, mafya babalarının Türkiye'de cirit attığından söz ediyor. Yetinmiyor, terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla yapılan mücadeleyi görmüyor ve sıradan bir fotoğraf üzerinden algı oluşturmayı siyaset sanıyor.Peki, şimdi kendi fotoğrafı için ne diyecek?Aslında suç örgütleri de tıpkı terör gibi dünyanın ortak sorunu... Ama ne yazık ki, Batı terörü görmediği gibida suç örgütleri gerçeğini görmüyor.Bakın Almanya Asayiş Şubesi (BKA) Başkanıne diyor:önümüzdeki günlerde Almanya'ya gidecek.der mi bilemem ama bir çift söz de Alman devletine ya da sosyal demokrata eder mi?