AK Partili Kürt siyasi aktörler ne yapacak?

AK Parti'yi 2023'e götürecek kadroların belirlendiği kongreyi izlerken, o kalabalığın içine dalmadan Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlarla tek tek konuşmaya çalıştım. Nasıl bir parti yönetimi bekliyorlardı?

Ayrıntıya girmeden verilen cevaplar ortaktı:

Çeşitlilik olsun, yeni isimler görev alsın, başarısız olanlar da gitsin...

Ortaya çıkan tablo da büyük oranda bu talebi karşılayacak nitelikte. En azından çeşitlilik ve yenilik açısından beklenti karşılandı. Gençler, kadınlar ve farklı toplumsal kesimleri kapsayan bir MKYK listesi ortaya çıktı.

Ancak değişim talebini seslendirenler bununla yetinmiyor, şaşırtıcı biçimde iki somut beklentiden söz ediyordu. İlki parti yönetiminde Kürtlerden oy alabilecek yeni aktörlere yer verilecek mi? İkincisi de Bakanlar Kurulu'nda halka dokunan yeni bakanlar olacak mı?

Bir AK Partili şöyle diyordu: "Vatandaş şimdi kim bakan olacak ona bakıyor.

Halka dokunan bakan arıyor."

Bakanlar Kurulu'nda yapılacak değişim bugün yarın açıklanacak. Ancak vatandaşın söylediği sadece bakan değişimi değil, üzerlerinde ağır yük olan bakanlıkların da ayrılmasını istiyor. Onlara göre bazı bakanlar bu nedenle halka vakit ayıramıyor.

Gelelim MKYK'da görev alacak ve Kürt seçmene seslenecek yeni isimlere...

Aslında liste tam da bu beklentiye göre hazırlanmış gibi. Önceki MKYK'da olan Orhan Miroğlu devam ederken ona yeni isimler de eklendi. Kasım Gürpınar, Abdurrahman Kurt, Burhan Kayatürk, Abdurrahim Fırat, İbrahim Halil Yıldız ve Alaattin Parlak, Kürt kimlikleriyle bilinen isimler. Tabii Doğu ve Güneydoğu'dan Şamil Tayyar, Cüneyt Yüksel gibi farklı isimler de var.

Bölgenin asıl beklentisi ise sadece MKYK değil MYK ve bakanlık düzeyinde de bir iki ismin olmasıydı.

Peki, bu isimlerin varlığı şu sıralarda HDP'nin kapatılma girişimi nedeniyle çok seslendirilen, "HDP mağduriyet siyaseti yaparak oyunu artıracak" söylemine bir cevap niteliğinde mi?



Bölgedeki siyasi hava çok değişti

Parti yetkilileri listenin bu kaygı ve öngörüyle hazırlanmadığını, HDP'nin kapatılma meselesiyle MKYK listesi arasında da bir bağ kurulamayacağını söylüyor. Hatta bir yetkili şu tespiti yapıyor: "Bu liste tamamen Türkiye'nin bütünlüğü ve Kürt seçmene verdiğimiz önemle ilgili...

Ayrıca AK Parti hiçbir zaman parti kapatmadan yana olmadı ve farklı yollar önerdi. Ancak şimdi karşımızda böyle bir gerçeklik var. Bu da HDP'nin oyunu artıracağı anlamına gelmez.

Köprülerin altından çok sular geçti. En son Nevruz toplantısına bakın. 2019'dakinin yarısı kadar bile adam toplayamadılar.

Bölgede siyasi hava çok değişti." Bölge, PKK'nın sokakları esir alan şiddetinden kurtulmuş ama hâlâ HDP'nin mahalle baskısı var. HDP'nin bu baskısına iç ve dış "dostları" da ciddi destek veriyor. Bu nedenle bundan sonraki süreçte, AK Partili Kürt aktörlerin nasıl bir siyaset izleyecekleri dikkatle izlenecek.



Cumhurbaşkanı'ndan Miroğlu'na gelen telefon

Gazeteciler kongre öncesi kulisleri yoklayıp kimler listelerde olacak diye merak ederken, aslında o isimler kendilerinin listede olup olmayacağını en azından o gece biliyor zaten. Bu gerçeğe de bizzat o gece sevgili Orhan Miroğlu'yla birlikte Faris Özdemir'in evinde yemek yerken tanık oldum. Karşımda oturan Miroğlu "Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım" dediğinde AK Parti MKYK listesindeki bir ismi garanti öğrenmiştim. Meğer Başkan Erdoğan, listeye aldığı isimleri tek tek arıyor ve bizzat bildiriyordu. Bu da Başkan Erdoğan'ın siyaset farkıydı.

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