ABD Başkanı Biden için hazırlanan "Trump'tan Biden'a ABD Ulusal Güvenliğinin Gelecekteki Yolu" başlıklı raporun "Güncel Politika/Türkiye" bölümünü yazan eski CHP milletvekili Aykan Erdemir, ihanete varan yazısının sonuna 10 maddelik bir de öneri eklemiş. O önerileri biraz özetleyerek aktarıyorum.

Erdemir, tıpkı eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi ilk sıraya Biden'ın "demokrasi"ye destek vermesini koymuş. Ama hemen altına da şu notu düşmüş:

"Washington, Türk sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesini geliştirmek için ek kaynaklar tahsis etmeli..."

Gel de merak etme. Acaba ABD, Türkiye'de hangi sivil toplum örgütlerine destek veriyor ki, şimdi ek kaynak ayrılması isteniyor? ABD'den destek alan sivil örgütler, hangi gerekçeyle destek aldıklarını açıklamalılar?

Halkbank, S-400, F-35, Doğu Akdeniz ve ekonomiyle ilgili konulara gelince... Her maddede Türkiye karşıtlığı var ve bir ABD'li bile bu kadarını yazamaz.

Tek tek sıralayalım:

Hazine, Halkbank ve genel müdür yardımcısı aleyhindeki federal davaları, altta yatan suçlarla orantılı para cezası vererek takip etmelidir.

Ankara'ya, S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmesi için baskı yapın.

CAATSA yaptırımları katı bir şekilde uygulanmalıdır. Washington, Türk kuruluşlarının F-35 tedarik zincirinden çıkarılmasını da hızlandırmalıdır.

Türkiye'nin, komşularının deniz sınırlarını ihlal etmesine yönelik eşgüdümlü yaptırımlar geliştirmek için Avrupa Birliği ile birlikte çalışın.

Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasında geçici anlaşma sağlanmasına yardımcı olun. Washington, Suriyeli ve Iraklı Kürtler arasındaki ilişkileri güçlendirmek için YPG'nin siyasi kanadı, Demokratik Birlik Partisi ve Kürdistan yanlısı Bölgesel Kürt Ulusal Konseyi arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmalıdır.

Ekonomiyle ilgili önerileri de IMF'yle gizlice görüşen CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin söyledikleriyle paralel:

"Washington, ABD Hazinesinin Erdoğan'ın pervasız ekonomi politikalarına fon sağlamaktan kaçınmalıdır. Bunun yerine, yeni gelen yönetim Ankara'yı Uluslararası Para Fonu ile iyi yönetişim önkoşuluna sahip Genişletilmiş Fon Kolaylığı anlaşması imzalamaya teşvik etmeli."

Acaba, eski CHP milletvekili Erdemir'e, CHP'nin kapılarını açan ve milletvekili yapan Kılıçdaroğlu, Sencer Ayata ve Erdoğan Toprak, bugün onun ABD'de FETÖ'cülerle birlikte Türkiye düşmanlığı yapmasına ne diyor?

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CHP, O MİLLETVEKİLİ İÇİN İLAN MI VERECEK?



CHP'nin "haşarı çocuğu" olarak bilinen İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bir dönem ekranlardan inmezken şimdilerde pek ortalarda görünmüyor. Kamuoyu değilse bile CHP'liler bunu çok merak ediyor.

Merak ediyorlar, çünkü her siyasi olaya dalan, her tartışmaya müdahil olan, agresif çıkışlarıyla bilenen bir siyasi aktörün uzun bir süre ortalarda görünmemesi şaşırtıcı. Bu nedenle kulislerde garip sorular soruluyor:

Acaba bir sağlık sorunu mu var yoksa sağlık sorunu yaşatacak kadar bir problem mi oldu?

Yakın çevresi "Yok böyle bir şey" dese de ortalarda görünmemesi ve grup toplantılarına bile katılmaması manidar bulunuyor. Bu yüzen bir CHP'li şöyle diyor:

"CHP kulislerinde herkes bunu konuşuyor. Kimi dayak yediğinden söz ediyor, kimi kırgın ve küskün olduğundan. Yakında parti yönetimi 'kayıp aranıyor' ilanı verirse şaşırmayın."