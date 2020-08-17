Eğitimde çözüm ‘hibrid’ modeli

Küresel virüs salgını, dünya genelinde eğitim gören nüfusun yüzde 82'sini, 1 milyar 800 milyon civarında öğrenciyi derinden etkiledi. Küresel ölçekte, bu derece büyük bir öğrenci sayısını ve velileri dikkate aldığımızda, ülkelerin eğitim otoriteleri ve kurumları üzerinde ekosistemdeki tüm paydaşları aynı anda memnun edecek bir çözüm üretmek hayli zor. Bununla birlikte, eğitim sisteminin algısını korumak, güçlü tutabilmek adına, hem eğitim bakanlıklarının, hem de eğitim kurumlarının özel bir çaba sarf ettikleri söylenebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı'mızın da ilgisini çekecek detaylara sahip bir kamuoyu araştırması gerçekleştiren İpsos'un 13 Ağustos'ta yayınladığı rapor, ankete katılan ve çocuğu ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören velilerin, ebeveynlerin yüzde 97'sinin çocuğunun uzaktan eğitime katıldığını teyit ediyor. İpsos'un ankette sorduğu, uzaktan eğitimin başarısına yönelik soruya, ebeveynlerinin yarısına yakını, yüzde 49'u çocuğunun aldığı uzaktan eğitimi başarılı bulduğunu teyit etmiş. Bu durum, dünyanın tümü 'Kovid-19'a hazırlıksız yakalanmış iken, Milli Eğitim'in hızla ürettiği çözüm ve uzaktan eğitim çalışmasının önemli oranda kabul gördüğüne işaret etmekte.

Bu durumda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020-2021 için daha nitelikli, daha detaylandırılmış bir platformu, yeni yaklaşımları, modelleri hayata geçirmesi halinde, memnuniyet oranı nın daha da artacağı aşikar. Yani, uzaktan eğitimi, eğitim düzeyi ne olursa olsun, başarısız olarak değerlendiren yüzde 28'lik kesimi daha pozitif bir alana çekmek mümkün. Rapor, velilerin, ebeveynlerin yüzde 43'ünün, bu sürecin ebeveyn- çocuk ilişkisine etkisinin olumsuz geçtiğini, çocuğun zamanında derse başlamasını sağlamak, derse katılımını teşvik etmek gibi konularda, evdeki öğretmen konumunda zorlandıklarına işaret ediyor. Bu nedenle, yeni eğitim-öğretim döneminde ebeveyn-çocuk çatışmasını önlemeye yönelik yardımcı rehberler paylaşılması gibi çalışmalar önerilmekte.

İpsos'un anketine katılan velilerin, ebeveynlerin yüzde 67'si, halen çocuğunu 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde okula göndermek konusunda belirli oranda veya ciddi oranda tereddütleri olduğunu ifade etseler de; ebeveynlerin yüzde 28'i çocukları için halen yüz yüze eğitim modelini talep ettiklerini belirtmekteler. Bununla birlikte, ankete katılanların yüzde 36 gibi önemli bir çoğunluğu ise, haftanın belirli günleri yüz yüze eğitim, geri kalanında uzaktan eğitimi tercih ettiklerini belirtmekteler.

Bu durum, 2020-2021 için veliler ve öğrencilerin en çok tercih edebilecekleri eğitim modelinin 'hibrid', yani sosyal mesafe ve maske kuralı da etkili kullanılmak üzere, yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir model tercihi olacağına işaret etmekte. Bu nedenle, öğretmenlerin, öğretim üyelerinin kendi evlerinden değil, okuldaki sınıftan eğitimi gerçekleştirdikleri, aynı anda hem sınıfta öğrencinin olduğu, hem de sınıftaki dersin uzaktan takip edildiği 'hibrid' model en ideal model olarak öne çıkıyor.

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