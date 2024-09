İSKENDER GÜNEN

Bu takımda lider oyuncu yok

4 maçlık bir süreç ama 3 puan alınan herhangi bir maç yok... Gaziantep maçı yeniden başlama ve 3 puanlarla yine düşünülen takım, arzu edinilen takım olma yolunda bir maç. Ama görünen o ki arzu edilen, beklentileri karşılamayacak bir oyun. Temposuz ve her zaman olduğu gibi top üçüncü bölgeye geldiği zaman üretkenlikten uzak bir oyun. Orta alan, her zaman belirttiğim gibi bir takımın kalbi. Kalpte ne yazık ki ritim bozuklukları devam ediyor. Ozan- Okay aynı özellikli iki isim. Top Trabzonspor'da iken üretkenlikleri hiç yok ve yeni transfer Cham... Beklentiler bu oyuncu için büyüktü. Ama temaslı oyunda hiç yok, sorumluluk almaktan çok uzak. Peki böyle bir orta alanda önde hücum organizasyonlarını nasıl gerçekleştireceksiniz? Bunun gerçekleşmesi ancak bireysel becerilerle olur. Önde Banza, orta alan ve kenarlardan destek alamadığı için etkili olamadı.

İkinci yarı oyuncu değişiklikleri oldu. Orta alanda rakipten dönen ikinci topların bir türlü alınamayışı göze çarptı. Sorunlar büyük çünkü rakip alanda ya da ceza sahası içerisinde bir türlü çok adam bulunduramama, sadece duran toplardan başka pozisyon üretememe… Görünen o ki şu an Trabzonspor'un elindeki oyuncu kadrosunu düşündüğümüzde Şenol Güneş'in işi bir hayli zor. Çünkü sorumluluk alan lider bir oyuncu yok. 5 maç mağlup olmamak önemli ama beraberliklerle arzu edilen bir takım görüntüsünden uzaklaşılır. Sorunlar büyük ve bu sorunların Trabzonspor'un kadro yeterliliğini düşündüğümüzde çözümü çok zor.

