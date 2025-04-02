2 Nisan ATV canlı İzle | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi izleme linki! ZTK FB - GS derbisi canlı yayın

Kadıköy'de derbi heyecanı için geri sayım başladı! Türk futbolunun iki devi yeniden karşı karşıya geliyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmak için sahaya çıkıyor. Derbinin tarihi, saati ve yayın bilgileri futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK FB - GS derbisi şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler...