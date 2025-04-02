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2 Nisan ATV canlı İzle | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi izleme linki! ZTK FB - GS derbisi canlı yayın

Kadıköy'de derbi heyecanı için geri sayım başladı! Türk futbolunun iki devi yeniden karşı karşıya geliyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmak için sahaya çıkıyor. Derbinin tarihi, saati ve yayın bilgileri futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK FB - GS derbisi şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 15:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 15:52
2 Nisan ATV canlı İzle | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi izleme linki! ZTK FB - GS derbisi canlı yayın

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray moral ararken, ev sahibi Fenerbahçe ise taraftarı önünde avantaj elde etmenin peşinde. Milyonların merakla beklediği bu dev maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler…

2 Nisan ATV canlı İzle | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi izleme linki! ZTK FB - GS derbisi canlı yayın

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?


Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ezeli rakipler Kadıköy Ülker Stadyumu'nda sahaya çıkıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

2 Nisan ATV canlı İzle | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi izleme linki! ZTK FB - GS derbisi canlı yayın

FB-GS Derbisi Hangi Kanalda, Şifresiz mi?


FB - GS derbisi, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca taraftar bu mücadeleyi ekran başından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

2 Nisan ATV canlı İzle | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi izleme linki! ZTK FB - GS derbisi canlı yayın

Ezeli Rakipler 403. Kez Karşı Karşıya Gelecek!


Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan 402 resmi maçta Fenerbahçe 149, Galatasaray 129 galibiyet aldı. 124 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye Kupası'nda daha önce 27 kez karşılaşan iki devden Galatasaray 14, Fenerbahçe ise 3 galibiyet alabildi. 10 mücadele ise berabere bitti.

2 Nisan ATV canlı İzle | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi izleme linki! ZTK FB - GS derbisi canlı yayın

Muhtemel 11'ler


Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Talisca

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata

2 Nisan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ATV canlı İzleme linki