İSKENDER GÜNEN

İşte beklenen Trabzonspor

Trabzonspor'da artık görünen o ki taşlar yerine oturmaya başladı. Büyük takım olma refleksi yeniden öne çıktı. Alanyaspor kupa maçıyla başlayan süreç önce Antalyaspor, ardından Sivasspor müsabakasıyla bir büyük değişimin habercisi oldu. Kadro istikrarının yakalanması ve kazanma alışkanlığı her geçen gün beklenen bir yapıyı ortaya çıkardı. Sivasspor maçında orta sahada Mendy, Ozan ve Umut'tan oluşan üçlü ilk kez beklenen etkiyi gösterdi. Mendy hem savunmada hem de hücuma verdiği destekle öne çıktı. Ozan ise savunma aralarına yaptığı koşularda rakibin dengesini bozan oyuncu oldu ve Visca'nın mükemmel asistiyle 3. golü attı. İlk 13 dakikada iki farklı öne geçtikten sonra dünkü maçta Trabzonspor'da en fazla göze çarpan, topun kaybedildiği yerde kazanma süresiydi. Kazanılan toplardan sonra yapılan atak girişimlerini rakibin eksik yakalanmasıyla çok daha etkili oldular.

Savunmada Batagov genç yaşına rağmen her geçen gün takıma katkı yapıyor. Özellikle Trabzonspor savunmadan çıkarken, oyun kurucu kimliğiyle pozitif katkı yapmakta. Oynanan oyun, her geçen gün öz güveni üst seviyeye çıkan oyuncular ve sakatlıktan dönenleri de düşündüğümüzde yarınlar için arzu edilen bir takımın ortaya çıkacağını düşünüyorum.

Uğurcan Çakır'ı dün durum 3-0'ken kazanılan penaltıda atışı kullanmak istemesi yanlışlığı içerisinde gördük. Uğurcan, bu takımın penaltıcısı belli. Bu yaptığın sana hiç yakışmadı.

