İSKENDER GÜNEN

Kaçınılmaz son

İlk maçta rakip alanda avantajlı bir skor elde edildi. Ancak Trabzonspor kendi sahasında beklentilerin çok uzağında kaldı. Rakibi kendi alanında tutarak coşkuyu ve tempoyu artırarak pozisyonlar üretmek gerekirken tam tersi bir görüntü ortaya çıktı. St. Gallen önde baskıyı yapan ve topa daha fazla sahip olan takımdı. Çabuk ve hızlı atak girişimleriyle pozisyon üretmeye çalıştılar. Ardından sol kenardan geliştirilen atakla golü attılar. Orta alanda yaratıcı oyuncu eksikliği öne çıktı. Mendy ve Okay savunma anlamında belki takıma katkı yapan iki isim ama top Trabzon'a geldiğinde ise ofansta üretkenlikten uzak kalındı. Oyun aklı olan bir oyuncu eksikliği önemli ölçüde hissedildi. Kenarlarda ise ikili oyunlardan yoksunluk, ceza sahasına fazla oyuncuyla hücum yapamamak pozisyon üretememenin en önemli nedenleriydi. İkinci yarıda duran toptan Enis Destan skoru eşitledi. Yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise top üçüncü bölgeye geldiği zaman üretmede yaşanılan sorunlar… 2. golü bulmak büyük önem taşır ama maç uzatmalara gittikten sonra har türlü sonucu kabullenmek zorundasın. Sonuç büyük bir hayal kırıklığı, çünkü iki takım arasında büyük farklar var. Kaliteni sahaya yansıtamadığın zaman ve oyun penaltılara gittiğinde ne yazık ki sonuç kaçınılmaz oldu.

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