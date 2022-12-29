İSKENDER GÜNEN

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Takımda istek ve arzu yoktu

Takımda istek ve arzu yoktu

29.12.2022, Perşembe
Büyük bir hayal kırıklığı… Fenerbahçe maçında oynanan oyun, alınan galibiyet ve şampiyonluk yarışının içinde var olduğunuz bir maçtan sonra mutlak 3 puan almak ve seri yakalama maçıydı. Trabzonspor'un unuttuğu bir gerçek var, Her maçın kendi içinde zorluğu vardır. Bu unutulduğu için dünkü sonuç ortaya çıktı. Karagümrük puan tablosunda alt sıralarda olan bir takım. Maç başlangıcı beklenildiği gibiydi, yani Karagümrük oyunu kendi sahasında çok adamla kabul eden bir yapı içerisindeydi. Trabzonspor ise önde baskı yapmasına rağmen hücumda sol kenardan Trezeguet ile geliştirilen ataklardan başka, sağ kenardan istenilen atak girişimi yoktu. Orta alanda Abdülkadir Ömür ve Bakasetas üretkenlikten çok uzaktılar. Maçın başlarında yerleşme hatasından gelen golden sonra ise duran toptan Bartra ile gelen beraberlik golünün ardından yine savunmanın yerleşmesinde sorunlar yaşandı. Hüseyin'in hatasından kaynaklı da 2. gol yenildi. İlk yarının sonlarında ise Bartra, rakibe yaptığı hareketten kırmızı kartı gördü. İkinci yarıda 2-1'lik sonuç varken Karagümrük'ün de 10 kişi kalmasıyla Trabzonspor'un daha üretken bir kimliğe kavuşması gerekirken tam tersi görüntüler ortaya çıktı. Hızlı hücum girişimlerinde maçın yıldız ismi Borini'nin getirdiği topta yenilen 3. gol ve ardından gelen 4. gol… Sonuçta kaybedilen 3 puan. Fenerbahçe maçında gördüğümüz istek, arzu ve mücadeleden yoksun bir oyun.
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