İSKENDER GÜNEN

Öz güven kazandı

Öyle bir oyuncu ki, sezon başından beri attığı goller ve asistleriyle takımı sırtlayan ve de her maç oyunuyla öne çıkan futbolcunun adı Bakasetas... Dün de yoğun milli maç trafiğinden çıkmasına rağmen sonucu belirleyen isim oldu..

Abdullah Avcı, Hamsik'in yokluğunda ofansif ağırlıklı bir kadroyu tercih etti. Önce Gervinho'nun değerlendiremediği pozisyon ve ardından F.Bahçe'nin golü geldi. Her iki takımın da '11-11' oynadığı anlarda Trabzonspor bir türlü organize olamadı. Fenerbahçe ise Trabzonspor'un özellikle sağ kenarından geliştirdiği ataklarla pozisyon üretti. Fakat Fenerbahçe savunmasının en önemli ismi Kim Min-Jae'nin ikinci sarı kartıyla gelen kırmızı karttan sonra ise oyunda dengelerin değiştiğini gördük.

İkinci yarı 10 kişi kalan Fenerbahçe, oyunu tamamen kendi alanında kabul etti. Trabzonspor ise böyle bir anlayışa karşı pozisyon üretmede sıkıntılar yaşadı. Bunda en büyük etken Gervinho'nun beklenen performansı gösteremeyişi. Nwakaeme gibi dar alanda bireysel becerisi olan oyuncunun ilk yarı sakatlanarak oyundan çıkması ve de yeteneklerine rağmen fazla sorumluluk alması gereken Abdülkadir Ömür'ün gerekli yeterlilikte olmayışı buna etkendi.

Abdullah Avcı'nın Cornelius hamsesinden sonra Djaniny'nin daha fazla kenarlara gelerek önemli katkılar yaptığı düşüncesindeyim. Ardından Cornelius'a yapılan hareketle oluşan penaltıdan gelen gol ve de Yusuf Sarı'nın sonucu tayin eden üçüncü golü. Önemli olan böylesi büyük maçta 3 puanı almaktı. Trabzonspor hem üç puanı hem de liderliği ele geçirerek ilerleyen haftalar için öz güvenini yükseltmiş oldu.

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