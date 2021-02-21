Yapı Kredi Yayınlarıdiye bir kitap çıkardı. Yanında "1" yazdığına göre dizi olacak.Ciltli, kalın (400 sayfa) bol resimli harika bir eser.. Hazırlayanlar,veı yürekten kutlarım..Şöyle bir karıştırdım.. Nerdeyse yarısını çocukluk ve gençliğimde yaşadığım anıları derlemişler, 1923-1950 arası..Hemen başucu kitabım yaptım, boş kaldıkça, canım sıkıldıkça rastgele bir sayfa açıp okumak için.. Ve ilk gece öylesine bir sayfa açtım.. Karşımaçıkmaz mı?.Bandırma'da çocukken, yani 40'lı yıllarda mahallede bağıra çağıra bir şarkı söylerdik, ne olduğunu bilmeden, ama birileriyle dalga geçtiğimizi bilerek ve bundan hoşlanarak.. O kadar çok söyledik ki, nakarat hâlâ ezberimde..dediğimiz şeyinolduğunu bu kitabı okurken, 81 yaşında öğrendim iyi mi?.Hayatta asfaltı görmemiş, duymamış çocuk ne bilsin..Çocuk kulağımızadiye gelmiş demek ki.. Asfaltı ilk defa 1952 yılında babam Hatay'a tayin olunca görmüştüm.. Şimdi ülkemizi köylere dek saran asfalt yolları düşünün..Bobstil sayfalarını bir nefeste okudum 40'lı yıllarda, sadece İstanbul'da, hatta sadece Avrupa Yakası'nda görülen bir genç kız ve erkek modası, nasıl bir fırtına koparmış, zamanın en ünlü yazarları,denya en ünlü gazeteci yazarlar,dana edebiyatçılar, baştaen ünlü çizerlerdenya tarihçiler nasıl çalakalem dalmışlar..Hatta işin içine edebiyat bile girmiş,vegibi zamanındaakımını yaratarak olay olan gençleredemiş, aruzcu ve hececiler..Neyse.. O kitaptan "Bobstiller" bölümünü bu hafta sonu siz de okuyun, keyiflenin ve düşünün istedim.. O günle bugünün fikir tartışmalarını da karşılaştırın okurken..O günle bugünün gençlere bakışını da bir düşünün en önemlisi..Belki bu bölüm sizi yakalar veözel adı taşıyan bu birinci kitabı hemen temin de edersiniz..O zaman tıklayın. www.ykykultur.com.tr İşte size "Bobstil" sayfaları..

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1940 yılında İstanbul'un belli başlı semtlerinde, ilkten genç erkekler arasında yayılan bir giyim tarzına bobstil adı verildi. Ama basının diline dolanmasıyla birlikte, bir kılık kıyafet modasının sınırlarını aşarak züppeliğin, ukalalığın, kendini beğenmişliğin eş anlamlısı haline geldi. Edebiyat âlemine hızla yayılınca, birdenbire yenilikçi şairlere, Orhan Veli'ye, Asaf Halet'e bobstil kulbu takıldı: Orhan Veli de bile bile lades deyip şu dizeleri yazdı:Nice yazar, bobstilkıyafet tarifinde birbiriyleyarışıyordu ama 1940Temmuzu'nda,gazetesinde, meslektaşlarıarasında bu kelimeyiilk kullanan Vâ-Nû (VâlâNurettin) olduğu için, arslanpayı onundu:Aylar sonra, 1941 Nisanı'nda Vâ-Nû, bobstiliçin,diyordu.Göğüs içeri çökük, kamburunu çıkarmış Türk gençlerinin varlığına, bazı yazarların aklı sırrı ermiyordu.'ten Hikmet Münir Ebcioğlu'na göre,(Temmuz 1940) Birkaç ay sonra,gazetesinde, bir gençlik ve spor otoritesi olduğu herkesçe bilinen Selim Sırrı Tarcan "Bob Stil" başlıklı bir yazı kaleme aldı.O Selim Sırrı ki, yıllar önce İsveç'te beden terbiyesi tahsilinden dönüşte yazdığı ilk yazısının başlığı "Dik duralım, dik yürüyelim" idi. Bu sefer, bobstillik tehlikesine karşı,diyordu:Nihal Atsız öğretmenleri suçluyor ve" diyordu.Peyami Safa'ya bir arkadaşı "Beyoğlu'nun açıkgöz bir Ermeni terzisi, moda enayisi gençleri avlamak için salonuna bir sürü Amerikan sinema artistlerinin resimlerini asmış ve bunları örnek diye gösterip yeni bir kılık uydurmuş para kırıyor" demiş, Safa da bu bilgiyi ele geçirince'da şöyle yazmıştı:Aralık 1940'ta,'taki yazısındaA.N.K. (Ali Naci Karacan), bobstillerin sinema,dans, caz swing, kadın ve futbol haricinde bir şeykonuşmayan, "ne erkek, ne kadın, iki cins arasındaacayip bir fasıla teşkil eden" acınası tipler ve "hazmedilmemişyeniliklerin zavallı kurbanları" olduğunuileri sürüyordu.Ertesi yılın Mart ayında,'te Nadir Nadidiye yazıyordu. Nadir Nadi'yi bu kadar hiddetlendiren neydi? Bir Alman gazetesi başıboş bırakılmış Türk gençleri arasında yoz bir Anglo- Sakson modası olan bobstilliğin çok yayıldığını yazmıştı. Nadir Nadi, İngiliz karşıtı propagandaya Türk gençlerini alet eden Almanlara ayrı, buna çanak tutan birkaç kendini bilmez bobstile ayrı bozulmuştu.Yine 1941 Martı'nda,dergisinde,genellikle Behice Boran veya Niyazi Berkes'inkalem oynattığı "Hadiseler ve Düşünceler" sayfasındaçıkan bir yazıda, gençlik denince memlekettesadece şehirli talebelerin akla gelmesine itiraz ediliyorve "Yine şehirlerde yaşayan fakat okuldanuzaklaşarak hayata atılmış bulunan gençlerle memleketnüfusunun büyük ekseriyetini teşkil eden köydelikanlılarının gözden kaçmasından" yakınılıyordu.Bobstil konusunda gazeteler bir bardak suda fırtına koparmışlardı:"Bobstil kıyafetleriyle, üstelik meyhanede zeybekoynamaya kalkışanlar, ıslıkla cezalandırılmalıydı."Bunu 1941'in Aralık ayında'da Naci Sadullahöneriyordu:1960'lı yıllarda Reşad Ekrem Koçu, mazidenhatırladıklarından ve Cemal Nadir karikatürlerindenhareketle, bobstil kadınları şöyle tarif ediyordu:Mehmet Kemal 1979'da'teki biryazısında, 1940'ların Asaf Halet Çelebi'sinden bahsediyordu:(Lotus Çiçeğinin İçindeki Mücevherdemektir. H.U.)Bu meşhur ve anlamı meçhul dizenin ne demekolduğunu Mehmet Kemal yıllar sonra beat kuşağıyazarı Jack Kerouac'ın bir romanından öğrenmişti:Bobstille hippi arasında ne gibi bir bağ olabilirdi?Olmasa da vardı. İkisi de Batı'dan gelmesi, başlangıçta şehirli, varlıklı, aydın tabakadan küçük bir zümreyi etkilemesi ve gençlere biçilen, adeta resmiyet kazanmış toplumsal ödevleri hiçe sayması bakımından "züppelik" paydasında toplanan, eşleştirilen akımlardı.Silsile sahiden de Mehmet Kemal'in takip ettiği biçimdeydi. 40'larda bobstil, 50'lerde egzistansiyalist, 60'larda -Aziz Nesin'in yazışıyla- bitnik ve hippi aynı dille tartışılacak, aynı alaylara maruz kalacak, yabancı muamelesi görecek ve tepki çekecekti.Bobstilden öncesine bakılacaksa, Tanzimat Dönemi'ne kadar geri gidilebilirdi. Ahmet Midhat Efendi'nin Tanzimat ve sonrasını hicvettiğiromanındaki Felatun Bey'i, Hasan Ali Yücel şöyle tarif ediyordu:Vâ-Nû bobstil sözcüğünün yayılma hızının,Orhan Veli'nin "Yazık oldu Süleyman Efendi"yedizesinin yayılma hızıyla aynı olduğunu, şairin budizesinin bir darbımesel haline geldiğini söylüyordu.Şairin giyinişi, yürüyüşü, oturup kalkışından ötede, bu şairanelikten uzak yalın şiir anlayışı, sağ kanattan Akbaba dergisi ve derginin yazarı Orhan Seyfi Orhon tarafından bobstillikle itham ediliyordu.Melih Cevdet'in "Bir misafirliğe gitsem/Bana bir temiz yatak hazırlasalar" dizeleri,'da "Bana bir temiz dayak atsalar"a dönüşüyordu bir kalemde. Mehmet Kemal'in söylediği gibi, belki de bütün solcular'nın gözünde bobstildi.Attila İlhan da 1950'lerde Garip şiirine, Orhan Veli ve arkadaşlarına "Bobstiller" diyerek koroya katılıyordu.Öyleyse bobstillik her kılığa girebiliyordu. Bazen ülkenin en çok okunun şairi oluyordu, bazen de popüler çocuk şarkısı: