2018 yılında CHP'li bir ilçe belediyesini ziyaret eden CHP yöneticileri içinde Engin Özkoç ve Tuncay Özkan'ın yanı sıra Oğuz Kaan Salıcı'dan önceki CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin de vardı.

Engin Özkoç'un yanında bir asansör firmasına ait karton poşet bulunuyordu. İkili oldukça neşeli görünürken fotoğraf karesine girmeyen üçüncü kişinin, şirketin yöneticisi ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin'in de olduğunu belediyenin internet sitesinden okuyorduk. Mesele unutuldu.

"31 Mart yerel seçimleri sonrasında İzmir'deki bütün metropol belediyeleri, İzmir genelinde ise 24 belediyeyi yönetmeye hak kazanan CHP'nin bir milletvekili, bu belediyelerin bazılarını bir akredite muayene kuruluşunun temsilcileri ile birlikte pazarlamacı edasıyla kapı kapı gezmiş, bu bilgi fotoğrafları ile birlikte basına da yansımıştır."







TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ne ait olan bu satırlar medyaya servis edildiğinde takvim yaprakları Kasım 2019'u gösteriyordu. CHP'ye yakınlığını asla gizlemeyen TMMOB'un İzmir Şubesi açıklamayı yayınlamıştı ancak bu da unutuldu.

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan bizimle konuşurken telefonları uçak moduna almamızı istedi. Özkan konuşurken bir asansör ve medya firmasına ihale vermemizi istedi."

CHP'den Menemen Belediye Başkanı seçilen ancak yolsuzluk nedeniyle önce hapis cezası alan, ardından beraat eden Serdar Aksoy bu açıklamayı yaptığında takvim yaprakları 2022'ydi ve bu da unutuldu.

Ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Serdar Aksoy benzer açıklamaları Eylül 2023 içinde peş peşe yaptılar. Gene beklenen etkiyi göstermedi. CHP yandaşı acar muhabirler, araştırmacı gazeteciliğin kitabını yazan büyük isimler bu olayın peşine düşmedi.

Sadece bir asansör denetimi üzerinden iki önemli CHP'li isim Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un CHP'li belediyeleri kendilerine bağladığı defalarca gündeme geldi. Bu olayın şahidi biri eski iki belediye başkanı var. Ancak sanki olanlar gayet normalmiş gibi iddialar neredeyse hiç gündem olmuyor. Vaktiyle AK Parti binasının önünden geçmiş ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 20 yıl önce bir hatıra fotoğrafı çektirmiş herhangi bir ismin bulaştığı yolsuzluk bile haftalarca gündemde kalırken üstelik.

CHP'de ise görünen otobüs ve bakım ihaleleriyle ilgilenen CHP'li ayrı, medya ile ilgilenen CHP'li ayrı, asansör ihaleleriyle ilgilenen CHP'liler ayrı. Acaba başka sektörlerle ilgilenen CHP'li yöneticiler var mı? Ve "hesap uzmanı" Kemal Kılıçdaroğlu bu çarkın yıllardır devam etmesine neden ses çıkarmıyor?

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AK PARTİ İSTANBUL SANDIĞA HAZIR

Dün akşam AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ev sahipliğindeki 3. Medya Buluşması'na katıldık. Fondaş basın mensuplarının da davet edildiği akşamda, Başkan Kabaktepe ve yardımcılarından yerel seçimlere nasıl hazırlandıklarını dinledik.







Aday belli olduğu andan itibaren İstanbul'un kayıp beş yılının telafisi için sahadan kopmadan çalışacaklarını ifade ettiler. CHP henüz daha İstanbul il başkanı savaşları içindeyken, AK Parti İstanbul, mart seçimlerini dört gözle bekleyen bir vizyonla karşımızdaydı.