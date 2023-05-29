Erdoğan, çok güzel kazandı

Millet İttifakı'nda görünen altı ortak, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, HDP ile PKK, FETÖ, Ümit Özdağ, 5. kol medyası ve STK'ları ile "Erdoğan gitmeli" manşeti atabilen The Economist gibi küresel mahfiller...

Hepsi toplandı geldi ve Erdoğan, topuna karşı kazandı.

Bu zafer, Türk Devletleri Teşkilatı ekseninde çok daha güzel gelişmelerin müjdecisidir.

Bu zafer, milli savunma, milli teknoloji ve milli enerji mücadelemiz için çok daha güzel gelişmelerin müjdecisidir.

Bu zafer, Mavi Vatan mücadelesini bir sonraki adıma taşıyacağımız yeni bir dönemin müjdecisidir.

Bu zafer, NATO-ABD-AB ekseninde dönen uydu devlet olduğumuz günlerin tarihin çöplüğüne gömüldüğü, antiemperyalizme karşı tam bağımsızlık savaşımızda yeni bir çağın müjdecisidir.

Bu zafer, tüm vatandaşlarımızın, dünyanın her yanındaki soydaş ve akraba milletlerin, Bosna'dan Somali'ye, Arakan'dan Suriye'ye nerede gözü yaşlı bir mazlum varsa onların derdine derman olmaya çalışanların güçlendiğinin müjdecisidir.

Bu zafer, Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisidir. Kutlu olsun. Hayırlı olsun.

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