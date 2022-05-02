'Bismillahi Allahu Ekber! Allah'ım, sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım.'

Tavafa böyle başladık. Dünyalık her şey gözüme öyle uzak göründü ki; Cumhurbaşkanımızla röportajımız hariç elim yazıya gidemedi. Hem siyasi hem de manevi açıdan çok anlamlı bir devlet ziyareti gerçekleşti.

Suudi Arabistan ziyareti, politik açıdan âdeta öncüsü haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed bin Zayed'in ve ardından Ortadoğu'daki en güçlü partnerlerinden biri olan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara ziyaretinden sonra dış politikayı takip eden tüm uzmanların beklediği bir gelişmeydi.

Trump döneminde kurulan ve müttefik haline gelen bu üç ülkenin dış siyasette nerdeyse anlaşmadığı konu yok denebilir. İşin Türkiye'yi en yakından ilgilendiren veçhesi ise Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimiz. Bu üçlünün Yunanistan'a verdiği desteğin çekilmesi, kaçınılmaz olarak ülkemizin güç tablosuna yansıyacaktır. Kaldı ki Amerika'nın Eastmed'den desteğini çekmesi de Doğu Akdeniz'de dengeleri bizim lehimize çevirmiştir.

Trump döneminin bitmesiyle birlikte Demokrat Parti yönetimi, direksiyonu yine İran'a doğru kırınca da bölgesel dengelerde Türkiye'nin ağırlığı BAEİsrail- Suudi Arabistan ittifakı açısından göz çevirilemez boyuta ulaştı. Mevcut yakınlaşmayı Suudlar açısından arzu edilir kılan bir yön de budur.



ACİZ MONŞER ZİHNİYET

CHP'lilerden yine "Nato kafa, Nato mermer" açıklamalar duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin parasıyla gittiği ülkede umre yapamazmış! Bu tür yorumlar, o umre ziyaretinin siyasal izdüşümünü, ülkemizin bölgedeki karşılığını nasıl pekiştirdiğini görmekten aciz monşer zihniyetten neşet ediyor. Ağlama Duvarı'nı ziyarete gidenlerden şikayet ettiklerini hiç duymadık mesela. Allah'ın evine gelip, onu ziyareti es geçen bir Müslüman liderin nasıl eleştirilere maruz kalacağını bile tahayyül edemeyecek kadar cahil olduklarını sanmıyorum. Gerçi bu sene, "Ramazan eğlencesi" adı altında dansöz oynatan CHP belediyeleri bile gördüğümüz için emin değilim.

İkincisi; Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm resmî görüşmelerini bitirip otel odasında dinlenmek yerine, ezan vaktine denk geldiği için onca yoldan ve çalışmadan sonra sadece birkaç hurmayla sahur yapıp umre ziyaretini gerçekleştirdi. Ertesi gün de görüşmeleri sürdü. Yani "devletin parası" yine devletin işleri ve menfaati için kullanılmış oldu. Laikliğimize halel gelmedi!

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Tavafın son şavtının son duası ile bayramınızı kutlarım: "Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey Âlemlerin Rabbi!"

Âmin...