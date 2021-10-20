Fransa'nın en etkili gazetesi Le Monde, Cumhurbaşkanıın Afrika seferi hakkında bir analiz haber yayınladı.başlıklı haberde,Türkiye'nin Afrika'da hem ticari hem degüvenlik ve savunma alanında nüfuzunugenişlettiğine dikkat çekildi.Türkiye'nin bazı Afrika ülkelerine İHA satışı için anlaşmalar imzalayabileceğinin de belirtildiği makalede, petrol, enerji, madencilik alanlarında da anlaşmaların söz konusu olduğu aktarıldı. Ki Angola'da tüm bu başlıklarda ve daha fazlasında anlaşmalar imzalandı.Erdoğan'ın Afrika'daki "fetih stratejisi"nin Somali ile başladığı, Türkiye'nin bu ülkede askeri bir üsse sahip olduğu, Sahel bölgesinde etkin olan bu üssün Fransa açısındanhaline geldiği belirtilen makalede, Paris'in,düşündüğü de yer aldı.Geçtiğimiz haftalarda Fransız Cumhurbaşkanıun, "Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Cezayir'de daha önce de sömürgeler vardı. Türkiye'nin, Osmanlı'nın Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hâkimiyeti tamamen unutturabilmesi beni şaşırtıyor" sözleri üzerine Cezayir, büyükelçisini geri çağırdı ve askeri hava sahasını Fransa'ya kapattı.Osmanlı dönemi ile Fransız sömürgedöneminin kıyaslanamayacağını vurguladı.Cezayirli ünlü gazeteci,ifadelerinikullandı.Cezayir Yatırım ve Kalkınma Ajansı'nın, 2018 sonunda Türkiye'nin Fransa'yı geride bırakarak Cezayir'deki en büyük yatırımcı haline geldiğini duyurduğunu da hatırlatalım.Cezayir'in Fransa'ya karşı Türkiye ile birlikte bu denli dik durabilmesi vebile neden Afrika'da olduğumuzu anlatmak için yeterli aslında. Afrika'dayız, çünkü burası önümüzdeki on yıl içerisinde dünya güçlerinin ya işbirliği yapacağı ya da karşı karşıya geleceği önemli kaynaklara ev sahipliği yapan yer. Afrika'dayız, çünküyorduğu bu kıtadaile Somali'de en başarılı örneğini gördüğümüz şekilde ülkemizin varlık mücadelesini gerçekleştiriyoruz. Afrika'dayız, çünkü FETÖ'nün finansmanının sac ayağı olan bu kıtada örgüte giden kaynakları sona erdiriyoruz.Angola'da yapılan anlaşmalara ek olarak, Togo'da Liberya ve Burkina Faso liderleriyle de bir araya gelen Cumhurbaşkanımızın dörtlü zirve bildirisindesağladığını da ekleyelim. Şimdiye dek 22 Afrika ülkesini ziyaret edenFransa, ABD, Rusya ve Çin nüfuzundan farklı bir anlayışla ülkemizin etkisini artırdığını da belirtelim.Afrika'dayız, çünküBurnunun ucunu göremeyenlerinTürkiye'nin sınırları dışına burnunu çıkarmamasınıistemesi doğaldır.Afrika'dayız ve olmaya devam edeceğiz.