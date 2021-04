‘128 milyar’ sorusunun kırıldığı an

‘128 milyar’ sorusunun kırıldığı an

27 Mayıs darbesinden sonra, darbeci Millî Birlik Komitesi, merhum Başbakan Adnan Menderes hakkında yalan haberler yaymaya başlamıştı. Bunlardan birisi de Menderes'in yurt dışına kaçarken beraberinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı götürürken yakalandığı idi. Hatta bu iftiranın, tüm matbaalar tarafından basılıp yayınlanması emri verilmişti.

Bugün sosyal medyadan billboard'lara kadar her yerde karşımıza çıkan "128 milyar dolar nerede" kampanyasını görüp de aynı çirkin zihniyeti hatırlamamak mümkün mü?

"Siz 128 milyar doların kaybolduğuna kani misiniz?" diye sorulunca ne demişti CHP Milletvekili İlhan Kesici:

"Bir şey söyleyeceğim ama bizim sorduğumuz soruyu kırmış olurum (...) Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, görülür. Her şey kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında var."

Kendi vekilleri, koca bir balonu tek cümlede patlatınca elbette talimatla Kesici'ye geri adım attırıldı ve bu sefer şöyle tweet attı:

"Merkez Bankası rezervi konusunda Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve partim ile tam anlamıyla aynı görüşteyim. Katıldığım yayınlardaki söylemlerim de tam bu istikamettedir. Bu vesileyle bir kez daha aynı soruyu soruyorum: 128 milyar dolar nerede?"

Valla biz de size soralım: Soruyu tam neresinden kıralım İlhan Bey?



BAŞA ALALIM UĞUR'CUM

İhanet et, ihanet bul... Davutoğlu'nun ekibinden birisi, kamera arkası kayıtlarını sızdırdı. Kayıtlarda Davutoğlu, Merkez Bankası kayıtlarının saklandığı iftirasını atacaktı ama tarih olarak "2014 yılından bu yana" demişti.

Hemen uyarı geldi: "2014 dediniz, 2016 idi efendim. Çünkü 2014 sizin döneminizdi. Baştan alalım arkadaşlar..."

Ah Davutçular ah; keşke ihanetinizi de geri sarmak bu kadar kolay olsaydı, değil mi?..

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın