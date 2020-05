İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "Bize aracı gönderen, şurada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım diye fikrimizi merak eden İYİ Parti bize koordinat biçemez" dedi.

HDP'li Ahmet Türk, bir 'aile' olduklarını hatırlatırcasına, "Bazı sırlar gizli kalmalı" diyerek itiraz etti.

İYİ Parti lideri Akşener ve sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da "Çıkın açıklayın, kim size ne sordu" diyerek meydan okudular.

Güzel, peki. Benim İYİ Parti'ye sadece bir sorum var.

HDP, 2018 seçimlerinde Siirt'in Pervari ilçesinde %30 oy almıştı. Ancak ne hikmetse 2019 yerel seçimlerinde aday göstermedi.

Gelin görün ki İYİ Parti aday gösterdi ve ilk kez girdiği seçimde adayları %40 oy aldı. Neticede 2014'te olduğu gibi AK Parti'nin adayı kazandı ama sormak isterim:

Sizce HDP hangi adaya oy verdi de İYİ Parti ilk girdiği seçimde %40 oy aldı? Ve HDP, %30 oy oranı olan bir ilçede hangi partinin çıkarı için seçime girmedi? Bu %30 oy buhar olup uçmadı ya...

Bunun gibi yerelde çok örnek gösterilebilir. İYİ Parti'nin ve HDP'nin oy aldıkları illerde ortaklaşa aday göstermemelerini neyle açıklayacağız peki?

Ya da Pervin Buldan, "Gelin artık ittifakımızı şeffaf yürütelim" derken hangi partilere sesleniyordu?

Onu geçtik, HDP'li milletvekili Fatma Kurtulan, "İYİ Parti size söylüyorum. HDP ve PKK'ya gönül vermiş insanlar size oy verdi. O sıralarda bizim sayemizde oturuyorsunuz" derken neyi kast ediyordu?

Veya Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinden iki gün sonra "Her rengi parlamentoya sokmayı başardık" derken, övdüğü tek 'renk' İYİ Parti miydi?

Evet, bir soruyu aştığımın farkındayım ama olsun. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Zekâmızla alay etmeden cevap verin yeter.



Başkan'dan 'bomba' tarifler

Geçtiğimiz hafta HDP'li Kurtulan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alınmıştı. CHP ve benzerleri 'demokrasiye darbe' nakaratını söylemeye başlamıştı ki Akgül'e ait not defterindeki bir tarif neyle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gösterdi.

"Bombada anahtar sistemi" başlığı altında, nasıl bomba yapılacağı ve kurbanlardaki etkisinin ne olacağı yazılıydı. Akgül'ün not defterindeki bu tarif, sadece bombayı değil, HDP'nin ana muhalefetin iddia ettiği gibi bir siyasi partiden çok ötesi olduğunu da gösteriyordu.

O sayfa, sadece bomba tarifini göstermiyor. Aynı zamanda yaşlı vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza değin yardım eli uzatan VEFA gruplarına bile saldıran PKK'nın kirli saldırılarını savunan bu partinin siyaset dışı ve gayrimeşru olduğunu da kanıtlıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın