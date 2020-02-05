Trump’ı zorlayacak tek aday

Şubat 2016'da yayınlanan, "Trump fenomeni, Amerika'yı sallıyor" başlıklı yazımla dalga geçenler olmuştu. Zira Trump'ın abartıldığını söyleyen, "budala ergen" halleriyle Amerika'yı ikna edemeyeceğini ve Hillary Clinton karşısında hiç şansı olmadığını iddia eden "Amerika uzmanlarımız" vardı. Yazıdan iki ay sonra Trump, Cumhuriyetçilerin resmî adayı olmuş ve dokuz ay sonra da ABD Başkanı seçilmişti.

Bugün de size Türkiye'de pek konuşulmayan bir Demokrat Parti adayından, Bernie Sanders'tan bahsetmek istiyorum. Sanders, 2016'da Hillary Clinton'ı, Demokrat Parti içindeki aday yarışında zorlayan tek isimdi. Kimilerine göre, partinin yerleşik yapısı Hillary'yi seçtirmek için müdahalede bulunduğundan Bernie seçilememişti. Ki parti yapısına bakıldığında aslında bu haklı bir tezdi ama "superdelegate" meselesini burada anlatmaya hem gerek hem de yer yok.

Nasıl ki Trump, Cumhuriyetçilerin içinden gelmemişti, Sanders da aslında hiçbir zaman tipik bir Demokrat Partili olmadı. Vietnam Savaşı karşıtı gösterilerde yer almış, Birinci Körfez Savaşı aleyhine oy vermiş, Irak'ın işgaline karşı muhalefet eden hareketin liderlerinden biri olmuş, kendisine "demokrat sosyalist" diyen bir isim. Öyle ki artık Demokrat Parti'nin içinde sayıları az ama sesleri çok çıkan "demokrat sosyalistler"in kurucu babası olduğunu da söyleyebiliriz.

Obama'nın Başkan Yardımcısı Joe Biden, adaylığını açıkladıktan sonra Sanders'a kimse pek şans vermiyordu. Hatta geçen seneki Amerika ziyaretinde konuştuğum bir uzman da Sanders için "öfkeli bir ihtiyar, bir şey çıkmaz" demişti. Ancak görünen o ki Demokrat Parti'nin aday seçimi için hayati önemde olan Iowa'daki sandıklardan Sanders birinci çıkmış. Biden ise ilk üçe bile girememiş gibi görünüyor ki sanırım bu yüzden yine yerleşik yapı ne yaptıysa hâlen ön seçim sonuçlarını açıklamış değil. Biden için ezici bir kayıp, Sanders için ön açıcı bir zafer bekleniyor.

Bugüne kadarki başkan adaylarından Sanders'ı ayıran bir diğer özelliği ise Yahudi olması. İşin ilginç yanı ise Sanders'ı Yahudiler kadar Amerikan-Müslüman toplumunun da destekliyor oluşu. Zira diğer Demokrat adaylardan farklı olarak Müslüman toplumla en yakın ilişki kuran, camilere konuşma yapmaya giden, Filistinlilerin de İsrailliler gibi saygın yaşam şartlarına hakkı olduğunu savunan, sağcı Yahudiler tarafından "kendinden-iğrenen Yahudi" diye yerilen, kampanya yöneticisi Pakistanlı bir Müslüman olan bir isim Sanders.

Açıkçası bu seneki ABD Başkanı seçimlerinde Trump'ın tekrar ipi göğüslemesi şaşırtıcı olmaz. Ancak Demokrat Parti'den onu zorlayacak tek bir isim çıkacaksa, bu sadece Bernie Sanders olabilir. Şimdiden dikkatinizi çekmek istedim.

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