Salı günkü yazımda, "" diye sormuştum.Çünkü CHP'nin'nı da içeren tezkereye evet oyu vermesi ve bazı CHP'lilerin Mehmetçik'i savunan sözler söylemesi CHP-HDP zımnî ittifakını germişti. Gerçeği en açık HDP Grup Başkanvekili Kurtalan şu sözlerle ifade etmişti: "

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Bu arada söylemeden geçemeyeceğim.Açıkça Türk ordusunun karşısında olduğunu ilan edebilen siyasi bir partinin meclis çatısında yer alabildiği acayip bir ülkeyiz. Fikir özürlüğümüzün gerçekten diğer demokratik ülkelerden 'ileride' olduğu kesin.

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En son tepkiyi ise HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş verdi ve Kılıçdaroğlu'na şöyle çağrıda bulundu: "" Kürtleri kendi malı gibi konumlandıran ve onlar adına konuşan bu üstenci tavır bir yana, Kılıçdaroğlu '' için vakit kaybetmedi.Katıldığı bir Halk TV programında şöyle diyerek, Demirtaş'a âdeta selam yolladı:sorusunun cevabını ben verecek değilim.Ancak Kılıçdaroğlu'na sormak isterim. Belki hatırlarlar, CHP seçmenine '' istedikleri dönem HDP, %13 oy alarak meclise girmişti. Aradan bir ay geçmeden PKK, 'devrimci halk savaşı' dediği hendek terörü sürecini başlattı.Tabii ki en öne Kürt gençlerini sürerek hendek ve barikatlar kazıldı, bombalı terör eylemleri yapıldı.Tam 478 gün süren o süreçte, 793 güvenlik görevlisi şehit edildi ve 314 sivil vatandaş hayatını kaybetti.4 binin üzerinde güvenlik görevlisi ve 2 binden fazla vatandaş ise yaralandı. Evinden olan binlerce vatandaş, okuluna dahi gidemeyen yüzlerce çocuk ise cabası.

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Mehmetçiğin canla başla mücadele ettiği o dönemde, Demirtaş, bir basın toplantısında şöyle diyebilmişti: "Şimdi bu terörü meşrulaştırmak değilse nedir?Verdiğim bu örneği, başka herhangi bir Avrupalı parlamenter söylemiş olsaydı, ülkesinde özgürce dolaşabilecek miydi dersiniz? Belli ki Kılıçdaroğlu, Mehmetçiğe '' kurşun sıkmayı savunmayı bir fikir özgürlüğü meselesi olarak görüyor.

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Neyse, umarım Demirtaş'ın gönlünü kazanmışsınızdır sayın Kılıçdaroğlu...