Kandil'den yapılan açıklamada, şu satırlara yer verildi:Türkiye, uluslararası hukuk ve meşruiyete aykırı bütün hamlelerini yeniden gözden geçirmelidir.Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını kontrollü biçimde azaltmak yerine sürekli artırmaya çalışması, onu güvenlik tehditleriyle karşı karşıya bırakacaktır.Suriye'de faaliyet gösteren cihatçı örgütlere ve silahlı muhaliflere verilen desteğin derhal sona erdirilmesi gerekir.Sevgili okurlarımı küçük çaplı bir trollemeye maruz bıraktığım için özür dilerim. AncakNitekim CHP'nin düzenlediği Suriye Konferansı'ndaki sonuç bildirgesinde bu tavsiyeler yer aldı. Katılımcılardan Amy Austin Holmes'un Batılı medya ve akademik çevrelerdeki önde gelen YPG destekçilerinden olması dikkati çekti. Ancak mevzu, tek yabancı katılımcıdan ötesi. ZiraBir de yine çok 'orijinal' bir öneriyle CHP, Esad'la barışmamızı da salık vermiş.Ben zararını söyleyeyim: Sekizyıl boyunca milyonlarca mülteciye kapımızıaçarak kazandığımız itibarın yitişi veÖSO ile işbirliğinin sonu. Kendi müttefikve destekçilerimizi kaybedip, Esad'labarışmamızdan en çok kim memnunolur dersiniz? Doğru bildiniz, YPG...İki gün önce, Mardin'in Atlı köyünde düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist saklandıkları evde etkisiz hale getirildi.Diğeride HDP'den eski milletvekili adayıydı.