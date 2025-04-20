Gökyüzü deniz gibi masmavi...Ama bulutlar yerine öbek öbek toprakla kaplı...Kahverengi öbekler ayrılıyor ve kanatlı bir varlık beliriyor.Elinde dört anahtar taşıyan bir halka tutuyor.Anahtarlardan biri bir kilidi açacakmış gibi parmaklarının arasında...

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Yukarıda anlattığım bir rüya...Analitik Psikoloji okulunun kurucusu, düşünür ve psikiyatrÇok etkileniyor.Onca yıl Freud'la rüya analizleri yapmış, danışanlarının rüyalarını anlamlandırmış Jung, bu rüyanın içinden çıkamıyor ve "vizyon"u unutmamak için resmini yapıyor.Üstelik çarpıcı bir tecrübe de yaşıyor.

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Durup dururken Jung'a dair yazılar karıştırmaya başlayınca (ben fena hâlde Lacan'cıyım ya, Jung hep bana biraz uzakta kalmıştı) bu satırlarla karşılaştım.O yüzdenolacak...Artık internet ansiklopedileri ve Google var; isteyen, Jung kimdir, bakıp detayları öğrenebilir.Benim anlatacağım şey şu sorulara dair:Yeryüzünde olacakları anlatan rüyalar var mıdır; hani bize doğruanlatan rüyalar?..

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Muazzam seller ve binlerce insanın cesedinin sürüklenişi...Avrupa'nın kıyılarını kaplayan kan denizi...Rüyanın içinde "Savaş ve yıkımı izlemeye hazır mısın, bunu kabullenebilir misin?" diye soran sesler...Mitolojik kahramanların birer birer ölüşü...Aniden bastıran dondurucu soğuklarda buz kesen bedenler ve ruhlar...

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diyor Jung,Gerçekten de şimdi korkunç rüyalarınyerini yeryüzündeki korkunç gerçeğinhükmü almıştı...

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Hiç kızmayın, burada kesiyorum.Ne yapayım, yerim dar!Gerisi meraklısına kalmış...