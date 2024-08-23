Nasılsa, irademizin hâkim olduğu tek alan orası, öyle değil mi?Radyoaktif serpinti bizi de yakıp geçecekse bile...Son ana kadar bize uzak bir tehlike olarak düşünürüz, yalan mı?Devletler "hazır ol"a geçtiğinde, insanlara direnecek pek az yer kalıyor, yalan mı?

***

Fakat bir dakika!Gündelik hayatımızda çok mu irade sahibiyiz?Ne gezer!Hastalıklara ve hayat pahalılığına bak anla!Aşklar meşkler dahi böyle...

***

Tıp sektöründe çalışan arkadaşlarımkonusunda söz birliğiediyorlar...var gibi görünüyor.Neden?Hekimlerin kafası karışık...Özel hastaneler işin kazancında tabii; onlardadiye gidiyor olay...Devlet hastanelerinde acilde serum, bol antibiyotikli reçete ve git-gel düzeniyle idare ediliyor.

***

Muğlak bir bakış, küçücük bir ters hareket, hele küfürlü bir laf atma tarafların çıldırmasına yetiyor.Sosyal sınıfsal sahne yine yerli yerinde tabii.Çevre mahallelerde silahlar çekiliyor; merkez mahallelerde "hayat karartma" tehditleri dile getiriliyor.Bu meseleyle yüzleşmeye var mıyız?

***

Bir de evlerimiz var...Sığınak diye bilip öğrendiğimiz evlerimiz gitgide boğuyor bizi...Gel de bunu ebeveynlere anlat!Geçen gün bir arkadaşım anlattı;temizlik günlerinde terdöküyorlarmış...Buna rağmen küçük kızın bir ay önce yediği burger ve patates kızartmasının ambalaj kâğıtları odanın bir yerlerinden çıkmaya devam ediyormuş...

***

Dümdüz hayat, diyorum ya...

Aslında fena hâlde engebeli...

Ve yorgunuz.

***



NOT DEFTERİ

Yalnız olmak utandırıcı bir hastalık hâline geldi. Neden herkes yalnızlıktan kaçıyor? Çünkü yalnızlık insanı düşünmeye mecbur ediyor (F. BEIGBEDER / 9.900)