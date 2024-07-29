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Haberler Haşmet Babaoğlu Olimpiyat mı, yoksa mahşerin kapısı mı açıldı?
HAŞMET BABAOĞLU
Olimpiyat mı, yoksa mahşerin kapısı mı açıldı?

Olimpiyat mı, yoksa mahşerin kapısı mı açıldı?

29.07.2024, Pazartesi
Olanları ve olacakları yıllardır yazıp duruyorduk...
"Komplo teorileri" deyip dudak büktünüz...
Sadece yeni bir dünya düzenine değil, yeni bir sosyal/cinsel kültüre de hazırlanıldığını anlatmak için çırpındık, havalara baktınız...
Şeytani planları olduğunu anlattık...
Yeni bir dini vaz etmeyi hedeflediklerini; bunun için insanlığın temel inançlarını ters yüz etmeye başlayacaklarını söyledik...
Gülüp geçtiniz...
Ve gördünüz...
Olimpiyat açılışını bahane edip yüz milyonlara gösteri yaptılar...

***

Ne yapacaksınız şimdi?
Yenik bir psikoloji ve uyduruk okumuşlara özgü "çok bilmişlik"le hangi deliğe sığınacaksınız?
Gündelik hayatın meşguliyetleri hala sizi kandırabiliyor mu?
Çocuklarınızı teslim aldıklarında içiniz cızz etmeyecek mi?
Bilin ki...
Eğer olup bitene hala kör kalır ve direnmezseniz...,
Küreselci oligarşi üzerinizden silindir gibi geçecek.
Hazlarınız, hevesleriniz, "belki krizden fırsat çıkartırız" hesaplarınız tutmayacak...

***

Rotschild bankeri çıktı "Bu Fransa'dır" dedi...
"Hayır, Fransa bu değildir; hani Yves Montand nerede, Gilbert Becaud nerede?" diye soranların anlamadıkları şey şu...
O günler geçeli çok oldu...
Paraşütle Cumhurbaşkanı yapılan ve bütün badirelere rağmen orada tutulan bir banker ne kadar Fransız ise ortaya çıkan manzara da o kadar Fransa'dır...

***

Mesaj bütün dünyaya verildi.
Hiç utanmadan, çekinmeden...
İnsanlara inancından vazgeç denildi...
Ülkenden, geleneklerinden, milliyetinden vazgeç denildi.
Cinsiyetinden vazgeç denildi...
İdeallerinden vazgeç, "sen de büyük orjiye katılıp keyfine bak" denildi...
Eveleyip gevelemek gereksiz...
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach söyledi zaten: "Şu an yeni Dünya Düzeninin doğuşuna tanık olmaktayız."

***

Işıkların söndürülüp koyu karanlık içinde metal gövdeli ve solgun bir atın koşturmaya başladığı anı izlediniz mi?
Hristiyan ilahiyatında önemli yer tutan "Mahşerin 4 Atlısı"ndan dördüncüsü müydü o at?
Hani binicisinin ölüm olduğu, kendisinin de kıtlık ve salgın taşıdığı at...
Düşünün bakalım şimdi...

***

NOT DEFTERİ

Amacına ulaşanlar sadece, yolculuk sırasında kendilerini budala yerine koydurmaya cesaret edebilenlerdir. ( TOM ROBBINS / Sirius'tan Gelen Kurbağa )

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