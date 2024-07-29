Olimpiyat mı, yoksa mahşerin kapısı mı açıldı?

"Komplo teorileri" deyip dudak büktünüz...anlatmakiçin çırpındık, havalara baktınız...Şeytani planları olduğunu anlattık...Gülüp geçtiniz...Ve gördünüz...Olimpiyat açılışını bahane edip yüz milyonlara gösteri yaptılar...

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Ne yapacaksınız şimdi?Yenik bir psikoloji ve uyduruk okumuşlara özgü ""le hangi deliğe sığınacaksınız?Gündelik hayatın meşguliyetleri hala sizi kandırabiliyor mu?Bilin ki...Hazlarınız, hevesleriniz, "belki krizden fırsat çıkartırız" hesaplarınız tutmayacak...

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Rotschild bankeri çıktı "Bu Fransa'dır" dedi..."Hayır, Fransa bu değildir; hani Yves Montand nerede, Gilbert Becaud nerede?" diye soranların anlamadıkları şey şu...O günler geçeli çok oldu...

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Mesaj bütün dünyaya verildi.Hiç utanmadan, çekinmeden...İnsanlara inancından vazgeç denildi...Ülkenden, geleneklerinden, milliyetinden vazgeç denildi.Cinsiyetinden vazgeç denildi...İdeallerinden vazgeç, "sen de büyük orjiye katılıp keyfine bak" denildi...Eveleyip gevelemek gereksiz...Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach söyledi zaten:

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Işıkların söndürülüp koyu karanlık içinde metal gövdeli ve solgun bir atın koşturmaya başladığı anı izlediniz mi?

Hristiyan ilahiyatında önemli yer tutan "Mahşerin 4 Atlısı"ndan dördüncüsü müydü o at?

Hani binicisinin ölüm olduğu, kendisinin de kıtlık ve salgın taşıdığı at...

Düşünün bakalım şimdi...

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NOT DEFTERİ



Amacına ulaşanlar sadece, yolculuk sırasında kendilerini budala yerine koydurmaya cesaret edebilenlerdir. ( TOM ROBBINS / Sirius'tan Gelen Kurbağa )