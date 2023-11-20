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HAŞMET BABAOĞLU
Gerçeğin şafağı

Gerçeğin şafağı

20.11.2023, Pazartesi
Katil Netanyahu, Gazze'ye saldırmadan önce ne demişti, hatırlıyorsunuzdur: "Öyle bir karşılık vereceğiz ki, Ortadoğu'yu değiştireceğiz."
Aklında belli ki sünepe Arap devletleri ve büyük jeopolitik hesaplar vardı.
Şimdi hiç hesapta olmayan bir sonuçla karşı karşıya...
Dünya değişiyor.
Yeryüzünün bütün sokaklarının nabzı Filistin'den yana atıyor.
Asıl önemlisi de...
"Global Batı"nın merkezindeki zihinsel değişim ve gözlerdeki perdenin kalkması...
Yasaklar, sosyal medya sansürü, sağanak yağış, şu bu...
Hiçbir engel insanların Gazze için sokağa çıkmasını durduramıyor.

***

Gözlerdeki perde...
Neydi bu?
Mesela derine işlenmiş bir korku...
1950'lerden beri NATO ülkelerinde hemen bütün kuşakların zihinlerine yerleştirilmiş "Gazze'yi, Filistin'i savunurken acaba anti-semitizm yanlışına düşer miyim?" korkusu...
Alttan alta bir tehdit aslında ve şu teze dayanıyor: "Demokratik görünmek için veya insancıl gerekçelerle Filistin'i savunabilirsin ama asla İsrail'in varlık hakkını reddetme ve onu bir işgalci olarak gösterme!"

***

Uzun bir sürecin henüz başlarındayız...
Kriz, hegemon devletlerin kanına yerleşmiş "Büyük İsrail"in ortaya çıkmasına yol açtı.
Dijital teknoloji, eğlence endüstrisi ve hayat gailesi ile sersemletilmiş kitleler sarsıldılar ve kendilerine geldiler.
Sonuç?
Madalyonun öteki yüzü de görünmeye başladı.
İspanya'da; İngiltere'de, İtalya'da insanlar "eğer dünya böyle yönetiliyorsa, bir gün hepimiz Filistinlilere benzer bir hale getirilebiliriz" diyorlar.
ABD'nin küçük bir şehrinde onlarca kişinin arabalarını Filistin bayrağının renginde boyamalarını küçümsemeyin...
Geleceğin büyük haberlerini bugünün ayrıntıları inşa eder.

***

Kitleleri aptal yerine koymanın da bir süresi var...
Kiev'de yolunu sapıp bir avm yakınlarında iki kişiyi öldüren Rus füzesine aylarca "soykırım silahı" diyen ama Gazze'de öldürülen binlerce çocuk için ses çıkarmayı yasaklayan Batı hükümetlerini sokaktaki insanın "adam" yerine koyması mümkün mü?
Yazın bir kenara...
Dünyanın merkezinde kitleler ile devletlerin arası iyice açılacak...
Çünkü...
Gerçeğin şafağındayız...

***


NOT DEFTERİ
Eğer kış, yüreğimde baharı saklıyorum deseyi, ona kim inanırdı? (HALİL CİBRAN / Ben Bir Sisim)

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