Yargıtay’dan Narin Güran cinayetine onama! Cinayet sanıklar tarafından işlendi

YARGILAMALAR USULE UYGUN YAPILDI

Yargıtay onama gerekçesinde, yargılama sürecindeki işlemlerin usûl ve kanuna uygun olarak yapıldığı, ifade edilerek, şöyle denildi:

"Yargılama aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli olduğu anlaşılan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan raporların yeterli, denetime ve hüküm kurmaya elverişli olduğu. Hukuka aykırı delilin veya eksik incelemenin bulunmadığı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında adil yargılanma hakkının ihlaline neden olacak iş veya işlemin bulunmadığı.