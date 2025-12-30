30 Aralık 2025, Salı

Yargıtay’dan Narin Güran cinayetine onama! Cinayet sanıklar tarafından işlendi

Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin dosyayı onayan Yargıtay, gerekçeli kararında dikkat çekici tespitlere yer verdi. Kararda, yargılamaların usule uygun şekilde yürütüldüğü vurgulanırken, Narin'e yönelik eylemin sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:43
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Yargıtay, Narin Güran cinayetiyle ilgili nihai kararını verdi. Amca, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Narin Güran'ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar hakkındaki 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen kararsa bozuldu.

Yargıtay'ın kararı davanın avukatlarına ulaştırıldı. UYAP'a da yüklenen kararın gerekçeli bölümünde dikkat çeken hususlar yer aldı.

YARGILAMALAR USULE UYGUN YAPILDI

Yargıtay onama gerekçesinde, yargılama sürecindeki işlemlerin usûl ve kanuna uygun olarak yapıldığı, ifade edilerek, şöyle denildi:

"Yargılama aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli olduğu anlaşılan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan raporların yeterli, denetime ve hüküm kurmaya elverişli olduğu. Hukuka aykırı delilin veya eksik incelemenin bulunmadığı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında adil yargılanma hakkının ihlaline neden olacak iş veya işlemin bulunmadığı.

Bozma nedeni saklı olarak maktule yönelik eylemin sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı. Düzeltme nedeni saklı olarak anılan sanıkların eylemlerine uyan suç vasfının ve suça iştiraklerinin niteliklerinin doğru biçimde belirlendiği, birleştirilmesi zorunlu olan dava dosyasının bulunmadığı.

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilerek emanet kaydı yapılan eşyaların fazla olması, iddianamede de anlatımı bulunan ve sevk maddesi gösterilen müsadere ile ilgili olarak her zaman hüküm kurulabileceği gözetildiğinde kısa karar ile hüküm arasında çelişkiye neden olunmadığı.

Sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran hakkında takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği, anlaşılmakla, temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümlerde düzeltme nedenleri dışında hukuka aykırılık bulunmamıştır."

HTS VE BAZ KAYITLARINDA SALİM, ENES, YÜKSEL VE NEVZAT KÖYDE

Dosya kapsamına göre, sanık Salim ile Nevzat'ın eskiden beri samimi ve yakın arkadaş olduklarına dikkat çekilen gerekçeli kararda, şunlara yer verildi:

"Sanık Salim'in yeğeninin düğün merasimi hazırlıkları nedeniyle yaşadıkları köyde birçoğu akraba olan bir kısım şahısların alışveriş ve davetiye dağıtımı nedeniyle köyde bulunmadıkları olay gününde PTS kayıtları, daraltılmış baza ilişkin bilirkişi raporları ile bunu destekleyen jandarma tarafından düzenlenen HTS analiz raporu ve dosya içeriği uyarınca eylem saatinden önce sanıklar Salim, Enes, Yüksel ve Nevzat'ın köyde olduklarının anlaşıldığı.

Olay saatinden önceki zaman diliminde görüşmeye başladıkları olaydan önce sanık Nevzat'ın sanık Salim'i 15:08 'de arayarak irtibata geçtiği. Kuran kursundan çıkan maktulün her zaman kullandığı yol yerine daha kısa olduğu anlaşılan patika yolu kullanarak evine gittiği."

"SALİM, YÜKSEL VE ENES TARAFINDAN NARİN ÖLDÜRÜLDÜ"

Olay öncesinde sanıklar Salim ve Nevzat'ın birbirlerine yakın olarak maktulün her zaman kullandığı yol bölgesinde ve maktulün evi yakınında bulundukları, maktulün ise patika yoldan çıkarak evi ve müştemilatının bulunduğu yere gelmesi üzerine buraya geçen sanık Salim ve evde bulunan diğer sanıklar Yüksel ve Enes tarafından maktul Narin'in öldürüldüğü."

"CESEDİ SALİM, NEVZAT'A VERDİ"

Yargıtay gerekçeli kararında, Narin'in cesedinin Salim tarafından Nevzat'a verildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Maktulün cesedinin sanık Salim tarafından olay öncesinde birlikte olduğu evin dışında bekleyen arkadaşı sanık Nevzat'a gizlemesi veya yok etmesi amacıyla teslim edildiği.

Sanık Nevzat'ın da maktulü yapılan aramalar sonucu bulunduğu derenin toprak ile birleşen kısmına çuval içerisinde götürerek bıraktığı ve üzerini taş ile örttüğü anlaşılan olayda, sanık Nevzat'ın maktulün öldürülmesine ilişkin eyleme, sanık Salim'in yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesinden sonrasında yardımda bulunmak suretiyle iştirak ettiği anlaşılmıştır."

