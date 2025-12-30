30 Aralık 2025, Salı
Yargıtay’dan Narin Güran cinayetine onama! Cinayet sanıklar tarafından işlendi
Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin dosyayı onayan Yargıtay, gerekçeli kararında dikkat çekici tespitlere yer verdi. Kararda, yargılamaların usule uygun şekilde yürütüldüğü vurgulanırken, Narin'e yönelik eylemin sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:43