GeçenlerdeBM zirvesine katıldılar.Tam da oradafalan dediler.Şimdi oturup düşünün...Robotlar mı yoksa onları oraya getiren "üreticileri" mi siyaset sahnesiyle dalga geçti?Bizi eğlendirerek uyutuyorlar mı?Yapay zekâ vesaire diye diye...

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AI-DA'yı tanıyor musunuz?Bir TV haberinde veya Youtube'da falan görmüşsünüzdür.Saçlar, makyaj, bakış, vs.Onu bir "yapay zekâ harikası" olarak geliştiren Oxford tayfası da zatendiye tanımlıyorlar.2019'dan bu yana "yaşıyor" AI-DA; Venedik Bienali'ne bile katılmış.

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AI-DA zirvedeki robot gösterisinde çarpıcı bir laf etti..."Duyguların derin bir anlamı var ve ben sahip değilim. Acı çekmediğim için mutluyum."Bak sen!Aziz dostum'inadlı yazısından şu cümleyi sizinlepaylaşmak isterim..."Robot, acı çekemediğim için mutluyum derken, acı çekmenin onun için ayne'l-yakin bilinen, hissedilen, tadılan bir şey olmadığını; sadece öyle bir bilginin olduğunu ve o bilginin insanengellediğini buyuruyor gibiydi hükümranlarının diliyle..."

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Püf noktası burası işte!Yapay zekâ biryığını..."Süper yapay zekâ"lar geldiğinde de işin özü bundan öteye gitmeyecek.En fazla "hissediyor" gibi, "biliyor" gibi, "yaşıyor" gibi yapacaklar...Kendi varlığının farkında olmayan ama farkındaymış gibi yapan "zekâ"lar...Mutluymuş AI-DA...İnanalım mı?Ama onu üretenlerçalışıyorlar.Anlayacağınız,

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Ha, neydi?

Sanatçıydı AI-DA.

Sanat neydi yahu?

Artık bunu en kökünden sorgulamanın zamanı gelmedi mi?

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NOT DEFTERİ

Seni çok seviyorum ve bu hissimle övünüyorum. (KEMAL TAHİR / Notlar-15)