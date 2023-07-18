Atlamayalım...Nasıl yani?Şöyle...Birleşmiş Milletler, buna hazırlanıyor.Haberimiz var mı? Medyada BM'nin "Global Şoklar İçin Acil Durum Müdahale Raporu"ndan bahsediliyor mu?Üstelik BM sitesinde rapor var ama iki hafta önce Google'da bulduğun haberi şimdi aradığında akla karayı seçiyorsun...Ne garip, değil mi?

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Küreselci oligarşi, bir virüs bahanesiyle bütün dünyayı hizaya getirip eve tıkabilme kapasitesini test etti, onayladı.Daha önemlisi şu...Dünya Sağlık Örgütü'nün ulus devletlerin iradesiniedebildiğini gördüler, beğendiler, bir kenara not ettiler.Şimdi sırada Birleşmiş Milletler'i harekete geçirmek var...O yüzden Genel Sekreter yaz başından beri her gittiği toplantıda acil durumdan söz ediyor, küresel müdahalenin "yol"unu yapıyor.

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ABD Başkanlık seçimlerinden iki ay öncesi...Yani 2024 Eylül ayı önemli..BM, bu tarihte biryapacak.Burada Biden'ın desteğiyle Mart 2023'te hazırlamaya başladıklarıraporunu oylamaya sunacaklar.Bunun için BM üyesi olan devletlerden bir sözleşmeye imza atmaları istenecek.Raporda açıkçamüdahalelerden bahsediliyor ve şöyle deniyor:"Otomatik bir biçimde müdahale edecek organizasyona ihtiyacımız var." Hangi alanlarda peki?Mesela...

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Ne yapalım, dersiniz?

Dünya değişiyor ve sanki hiç öyle bir şey yokmuş gibi iç politika, futbol afyonu ve sosyal paylaşım platformlarıyla oyalanmaya devam mı etsek, ne yapsak, bilemiyorum.

Ama devletlerin bu çok yakın geleceği ıskalama şansları yok, olamaz!

Bunu not edeyim, sonra konuşuruz.

O arada siz de "orman yangınları"na dikkatle bakın, bakalım...

İçlerinde birtakım ipuçları saklıyor olabilirler mi?

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NOT DEFTERİ

Hakikatte batı kızıllığı, tan pembeliği diye bir şey var mıdır? Hayır, bu güzellikler ancak görenlerin, bilenlerin gözünde, gönlünde mevcuttur. Gönlü ışıksız olanlara ne denizde gümüş servi, ne altın kahkahalı güneş... (SAFİYE EROL / Ülker Fırtınası)