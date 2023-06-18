"Sevgilim, canım mendilimMendilim kiraz doluAnlatamıyorum galibaHüzün değil yaz mutluluğu."

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Edip Cansever'inadlı şiirinden yukarıdaki dizeler...Hani sözü haziran mevsimine verdiği...Uykusuz bir gecenin ardından, önce manava uğranıpvevapura binilen günü anlatan şiiri...Önce dolaptan bir kâse kirazımı alayım, anlatacağım.

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Bu kâsedeki kirazın kilosu 100 lira markette...Olacak şey değil.Haziranın ortasında bu fiyatlar insanın dudağını uçuklatıyor, alışamadık. Daha ucuza manavda ve pazarda vardı ama sanki tatsız gibiydi görüntüsü.Geçen hafta 69 liraya mı almıştım?Hemen başucumuzdaki şiir kitaplarını açmıştık.Paha biçilemeyecek değerdeki kirazlar, güzel, leziz kirazlar şiirlerdeydi...

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Mesela yine Cansever'inşiirindeki şu dizeler..."İki tek kiraz ağacı kaldı yalnızİki tek kiraz ağacıİlkyazlar ve bütün başlangıçlar bittiKiraz ağaçları? Onlar daGözlerimin deli kırmızısını yıkamak içinAğladıkları zaman."

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İlkyazlar...Başlangıçlar...Sonra yaz gelir, iyice ısınır ortalık, sararıp solmaya başlar çok şey.Gençlerin pek sevdiği bir mecaz var şimdilerde;Şöyle diyorlar hani: "Başlangıçta çok yükseliyorum, sonraki düşüş fena!"Başlangıçların coşkusunule anlatıyorlar.Takvime göre geçti gitti bile...Ama penceremden dışarı bakıyorum; gök gürültüleri, şimşeklerin ardından birden boşalan yağmur...

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Şairinde var..."VeSarı bir tabaktan sarı tahtalaraSapsarı bir erik olarakYuvarlanıyor ilkyaz."

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Hah, aklıma geldi..., mevsimin bu geçişini ne güzel anlatır..."Susuzdu, suya değdi dudaklarım seni sevdimMevsim kirazlardan eriklerden geçti yaza döndü."