Seçim tamamlandı diye siyaset sükûna erecek mi?Asla!ne derse, ne isterse muhalefet cephesinde o oluyor.Seçim öncesi dünyada bize karşı alınan pozisyonun bugünden yarına değişme ihtimali yok;Ama bu ortamın fena yanı şu...Dönüp kendimize bakamıyoruz!Oysa Cumhur İttifakı'nın sabah akşamüzerine odaklanmış bir atmosferle gidebileceği uzun bir yolu yok!TV kanallarında gideri var, tamam ama siyaset dünyası ve sosyolojik tablo farklıdır:

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Cumhurbaşkanı neden balkon konuşmasında siyasi miting çizgisini sürdürdü?Bunu tuhaf karşılayan dostlarım oldu.Siyaset, sosyal sınıfların ve çıkar gruplarının ara ara barış havasına ihtiyaç duyan birdeğildir.Geçtim "içerideki" harareti...Global gelişmeler de gösteriyor ki,yapmak için siyaset dilini ve perspektifinidiri tutmak gerekiyor.Üstelik önümüzde çok önemli bir yerel seçim var.

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Seçmen sayısı artmasına karşın büyükşehirlerde oy oranını yükseltmekte zorlananSormak gerek...Partinin sahadaki elemanları kan ter içinde koştururken tepedekileryle mi meşgullerdi?Şu da önemli..., bu hembir kırgınlık ifadesi hem de gelecek günlerdeçok ihtiyaç duyulacakne bir tahkimat anlamını taşıyorolabilir mi?Ve merak ediyorum...AK Parti yönetimi "refah seviyesi yükselen semtlerde partinin oylarının azalması" hakkında özel bir çalışma yapıyor mu?

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Ha!

İlle de Kılıçdaroğlu konuşacaksak...

Onca bin türlü taklayla oyalıyorlar diye;

"Millet İttifakı"nı tartışmaya devam edeceksek...

O zaman...

"Milletin bütün derin hasletlerinden uzak kalmakta ısrar eden ve ülke insanı üzerine fikirlerini pervasızca küreselci temele oturtan bir politika nasıl bu kadar oy alabilir?" sorusunu önümüze koymalıyız...

Çok önemli, çok!

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NOT DEFTERİ

Hürlüğün hiç aşınmayan iki ana dayanağı vardır: Çile çekme gücü... Azla yetinebilme alışkanlığı... Bu iki zenginliği hiçbir kumarcı, hiçbir oyunda kaybedemez. Geleceğimizin umudu bu iki zenginliğe bağlıdır. (KEMAL TAHİR / Bozkırdaki Çekirdek)