Bu milletin çoğunluğunun çok kuvvetli bir melekesi vardır.Nedir o?Bilen bilir...den bahsediyorum.Akıl oyunlarına, laf salatalarına, atıp tutmalara sükûnetle direnen sezgi...Şunu da unutmayalım ki...Kolektif sezgi bir hissiyattan çok derin birdir.Kemal Tahir boşuna demiyordu...

***

atıp tutmalarını izliyorumda...Soğan cücüğüyle propaganda yapmaktan ötesini bilemeyenleri...Bazen hüzünleniyorum...Bu nasıl bitmek tükenmek bilmeyen bir dışarıya bağlılıkmış!

***

Dünyanın da eski hesabı bir türlü kapanmak bilmiyor.aslında çok önce başladı...1908'de...Ansiklopedilere baksanız, 2.Meşrutiyet'in ilanını ve "hürriyet" lafını görürsünüz.Peki Jön Türklerin hürriyet patırtısının en hızlı sonucu ne oldu, diye soracak olursanız...in yapmayı bildikleri şey hep aynıdır:Halk mı?İkdam Gazetesi, "Münevverler ve hükümet erkânı seviniyor ama halk olan bitene nefretle bakıyor" diye yazmak zorunda kalmıştı.Bir de şöyle düşünün...Bir yandan Z kuşağına süslü cümlelerle yaranmaya çalışırken öte yandan da "Akdeniz'de ne işimiz var?" diyenler bugün iktidar olsalar, sonra ne olur?

***

Haydi yine tarihten, yine 1908'den misal getirelim...Hürriyet adını verdikleriBirkaç gün sonra da Bulgar prensi hem çarlığını hem de bağımsızlığını ilan etti.Jön Türkler'in maliyesine de Avusturya tarafından 62 milyon frank aktarıldı.(bence basbayağı işgal) geldi.

***

Neyse...

Yazarken içim daraldı, kesiyorum.

Zaten sonrası çok uzun.

Anlamışsınızdır siz derdimi...

***



AYNA

Sürekli konuşan kimsenin kulakları tıkalıdır; bilgeliğin öğütlerini, ancak kulağı açık olanlar duyar. ŞİRAZLI SADİ