Öyle bir muhalefet ki...Yalnız vatana, millete değil;ediyor...Tavanı, tabanı fark etmiyor; garip iddialar, bomboş sözler havada uçuşuyor.Erdoğan gitsin,kafasındakiinsanları ciddiye almak zorundasınızki, çok tatsız, çok talihsiz birpolitik süreç bu...

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Ana muhalefet lideri,diye ortaya çıktı, düşünün...Seçim reklamlarında da bu laf dönüyor.Olacak şey mi?Ve Kemal Bey'in çevresinden bir kişi bile "Hop, biraz ufaktan gitsek, hani!" demiyor.Zamanında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılıkları da yapmış "Masa"daki ortağı da çıtını çıkarmadı.Öyle alıp getirecekmiş...Mümkün mü? Değil.Ama hadi diyelim ki mümkün;Bir de temiz paraymış...Gülmek gerek ama bu kadar asap bozucu bir rahatlığa gülünmez ki!Parayı kim verecek deseniz, ses yok!Baykal'ın kasetinitiplerin getirdiğini iddia etmişti,bunlar da o türden finansçılar mıacaba?Muhalefetin medyası da farklı değil ki...Her konuya kılı kırk yararak yaklaştığını iddia eden Cumhuriyet Gazetesi, "300 milyar dolar getireceğim" iddiasına şu başlığı atmıştı:

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Ya muhalefetin seçmen tabanına ne demeli?

300 milyar dolar iddiası yenilir yutulur iddia mıdır, diye sormayın sakın!

Çünkü hiç umurlarında değil...

Aday listelerinin PKK'lıları ve FETÖ'cüleri Meclis'e taşıma ihtimalini umursamayanlar, para hesabına takılacak değiller ya...

Hep yazıp çiziyorum...

Türkiye'nin en ciddi sorunu hipnoz altındaki bu kitledir.

Artık ne yaptıklarını, ne dediklerini, nereye doğru gittiklerini bilmiyorlar...

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NOT DEFTERİ

Batı emperyalizminin tarihinde becerdiği en büyük marifet, Osmanlıları Batılılaşma fikrine yatırmaları ve bu öldürücü fikre onları gönüllü olarak koşabilmeleridir... Bu oyunun en rezil, en hayâsız biçimi de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgelere bağımsızlık vermek suretinde görülmüştür. (KEMAL TAHİR / Notlar-8)