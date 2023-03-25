Politika bu olmasın!Gündelik hayatımızda kimseningörmediği tutumları sırfdiyebileceğimiz bir gevşeklik seviyesine çekmemeliyiz.hayatımızın hiçbir alanında kabul etmiyorsak,politikada niye kabul edelim?Hem içinde bulunduğun çevreyiolarak tarif edeceksin hem de bunu söyledikten hemen sonra aralarına geri döneceksin...diyorlar ya, böyle bir şey...

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artık halktan ciddi bir tepkigörüyorlar.Tepki gösterenler haklılar.İnsanların rastgele fotoğrafını çekmekte neredeyse örtülü biryok mu?Bazen sadece insanların değil, enkazların veya çadır kentlerin manzarasını görüntülemek de masum bir iş olmaktan çıkabiliyor.İşi iyicegibi ortalıkta dolaşıp fotoğraflamaya çevirmek nedir Allah aşkına?

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Görüntülemek ile şiddet arasındaki bağlantıdan bahsedince ister istemez aklımageliyor...Bilen bilir, Amerikalı yazar bu konuya çok kafa yormuş, okurlarını da düşündürmüştü."Nasıl bir kamera, silahın dönüşmüş hâliyse, birinin fotoğrafını çekmek de cinayetin dönüşmüş hâlidir" demişti Sontag.Retoriği abartmış diyebilirsiniz...Fakat şu nokta kesinlikle doğru:, yine Sontag'ındeyimiylevar.Özellikle canı yanmış insanların arasında elinde kamerayla dolaşırken özenli olmak, bir" gibi davranmamak, o mesafeyi iyice açmamak gerek...

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Aziz dostumuz, Elazığ aday adaylığı başvurusunu yaparken beraberindetaşımış."Ben cumhurbaşkanı adayıyım" diye ortaya çıkıp o kadar imza bile toplayamayanları düşününce,doğrusu...

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dün balkonumdaki saksılaraekerek başlattım.Malum artık birkaç sardunya ve sukulent dışında bütün saksılarımı yenilecek bitkilere ayırıyorum. Çok da hoş oluyor. Meyvelerin tomurcuklandığı ilk günlerin keyfini hiçbir şeye değişmem.