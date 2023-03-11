Doğru düzgün inşaat yapacaksın!Nasıl bir mühendislik gerekiyorsa, öyle...Bu kadar yalın!Doğa, hiçbir zaman uygarlık kadar yıkıcı ve gaddar olmuyor.Yeryüzünde şu an tam olarak ne kadar nükleer silah olduğu bilinmiyor; yaklaşık 15 bin silah olduğu tahmin ediliyor; içlerinde bin adedinin termonükleer olduğu düşünülürse, durumun vahameti anlaşılır.Devletler birbirlerini "Korkmayın, büyüğünü kullanmayız, taktik nükleer silahlar neyimize yetmez!" diyerek yatıştırıyor.Kovid-19'unolduğu kanaati kesinleşti. Peki hiç bukonu üzerinde durduk mu? Hayır!

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Sıradan vatandaş mı, pek havalı eğitimliler mi?Yaşadıklarımız ikincilerin halinin fena olduğunu gösteriyor.

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Geçenlerde sosyal medyada gördüm; Anadolu insanının modern empati meselelerine uyan ne güzel bir geleneksel deyişi varmış:

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Ve Cem Mehmet Eren'in şu dizelerine takıldım kaldım:

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Durmadandiyenlerdeğiller, emin olun!Az çok sağlam ruhlu bir insan, boktan bir dünyada ve çakal ruhlu insanların arasında nasıl her şeye iyi tarafından bakabilir?O madalyonu derhal çöpe atın!

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Büyük hamburger zincirleri menülerine yeni bir "ürün" kattılar:veriyorlar.Yanında içecekle beraber 40 TL.Tanıtımını dadiye övünerek yapıyorlar.Külahı önümüze koyup düşünme vakti!

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benimle üç soru, üç cevaplık birsöyleşi var. Başlığı şöyle:Bu arada "Madem kapitalizm 300 yıllıkkarakterini değiştirmek üzere, bundansonra dünyayı ne bekliyor?" sorusunada kısa bir cevap verdim. Meraklısınaduyurmuş olayım.