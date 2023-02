Saçmalık!Sankikonuşup durmanınâlemi var mı?Sismologlar önümüze rakamları koymasalar, depremin ne büyük bir felaket olduğunu anlamaz mıydık?

Sanırsınız ki...İnsanlık yeryüzünde türlü çeşitli medeniyetlerden gelip geçmemiş de,Dikkatli bakınca anlayacaksınız...Oysa henüz kendi aralarında iki deprem mi oldu, yoksa üç deprem mi konusunda bile anlaşamadılar.

Bu beyleri dinlememekmış...Böyle diyerekBelli bir taraftar kitleleri var, beylerimiz halkı aşağıladıkça zevkten dört köşe olan bir kitle...Onlar daha da beterler.Depremzedelere,diyecek kadar sapıttılar.

Bilim elbette gereklidir, iyidir, hoştur, faydalıdır...Ancak hiçbir toplumda işler bu beylerin söylediği gibi yürümez."Bak akıl öyle diyor" deyince öyle olmaz!ÇünküTopluma akılcı bir çekidüzen veren şey devlet ile millet arasındaki uyumdur.asıl yeri ve işlevi budur.

İşimizi doğru düzgün yapmayı unuttuysak...En sakin taşra şehirlerini bile canavarı andıran kentlere dönüştürdüysek...Bilimi dinlemediğimiz için değil...Öyle bir çırpıda konuşarak halledemeyeceğimiz kadar bela bir meseledir.

Sonuç olarak...

Masum değiliz hiçbirimiz, bu bir...

Ekonomik çarkla yüzleşmeyeceksek, medarı maişet motorunu yok sayacaksak, açgözlülük problemimizden fellik fellik kaçacaksak, sabahlara kadar jeolog konuşturalım, fayda etmez, bu da iki...

NOT DEFTERİ

Her şey metalaşmıştır; "kendini satma" modeli yaşamın bütün alanlarına yayılır ve her şey parayla ölçülür. Sermayenin mantığı, sermayeleşmiş yaşamın mantığı haline gelir. (ANDRE GORZ / Maddesiz)