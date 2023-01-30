Sanırım, tadınızı kaçıracak yazılarımdan birini okumak üzeresiniz.Baştan uyarayım...İsteyen bir tv kanalında nasılsa Masum Türker Bey'e rastlayacaktır; ona takılıp bitmez tükenmez 6'lı Masa tartışmalarına kulak verebilir.

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İstediğiniz kadar Meral Hanım, Kemal Bey şöyle yaptı, böyle yaptı diye laflayın...Dikkatiniz aylardır olduğu gibi sadece tepelerde olup bitene odaklandırılmış ise...Üzgünüm...Ne seçimi, ne ülkede olup biteni, ne de demokrasinin temel meselesini kavrayabileceksiniz.

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Aday kim olacak, acaba kim, kim, kim diyerek günler geçiyor.Seçim stratejisini belirleyecek Cumhur İttifakı'nın kurmayları için tavanda ne olduğu önemlidir tabii.Ama hepsi bir yere kadar...O taraftan 40'lı yaşlarda bir tanıdığım geçen gün "" demez mi, sarsıldım.

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Yıllar süren, upuzun bir "zemin inşaatı"na seyirci olduk...Bunu konuşmak hoşumuza gitmiyor, oysa konuşmalıyız.Bu kesimin gündelik hayatı iliklerine kadar ayrıştırdığını ama"ın hala bunun farkına varmakta zorlandığını konuşmalıyız.Artık olayın Erdoğan nefretinden ibaret de kalmadığını...Bakın özellikle bu son nokta çok önemli; peki üzerinde yeterince duruyor muyuz? Hayır!

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Biliyorum, sandık demokrasisi elbette rakamlara bakıyor, oranları hesap ediyor.

Lakin, 6'lı Masa da bugün var, yarın yok.

Seçim sadece bu kadarlık bir seçim mi?

Dünya büyük bir çatışmaya hazırlanıyor ve biz "terliğe" bile oy verecek geniş bir kesimle iç içeyiz...

Unutmayın!

İş hayatında etkin ve kültür hayatına damgasını vurmuş bir kesimden söz ediyorum.

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NOT DEFTERİ

Fakat tayyaresini, tankını, diğer bin türlü ince silahları kendisi yapamadıkça, bir millet, 'Ordum var' diyemeyecektir. ( KEMAL TAHİR / Bir Mülkiyet Kalesi )