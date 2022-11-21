21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu İş ciddi, vakit kalmadı
HAŞMET BABAOĞLU
İş ciddi, vakit kalmadı

İş ciddi, vakit kalmadı

21.11.2022, Pazartesi
Farkındasınızdır...
Muhalefet hızla "Fuat Avni"leşmeye başladı...
Olay bu!
Yıkıcı bir ittifakı siyasi muhalefet olarak değerlendirmenin yanlışlığı her gün biraz daha ortaya çıkıyor.
"Biden'ın dostları"ndan da zaten ne beklenebilirdi.
Liderleri vitesi arttırdı.
Kendi ülkesinin ekonomisini, güvenliğini, itibarını yere vurmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor.
O halde...
İttifak içinde "millilik" hissiyatının zerresini taşıyan varsa, derhal bu trenden inmeli!

***

Yıllardır yazıyorum...
Muhalefetin sözcülerini komik bulmayın, laf oyunlarıyla dalga geçmeyin!
Çünkü bu tavır, işin ciddiyetini anlamamaktır.
Çünkü bu tavır muhalefet liderlerinin "suyu bulandırarak vakit geçirme" tuzaklarına bizim de düşmemizdir.

***

Kendine muhalefet adını veren bu acentenin iktidar hevesi ve umudu yok, hiç olmadı.
Global problemlerin Türkiye'deki yansımalarına ve "sade insan"ın çektiği sıkıntılara rağmen bugün dahi halkın siyasal teveccühünü kazanamadıklarını biliyorlar.
İzledikleri yol da, sözleri de apaçık aslında...
Dış müdahale istiyorlar...
Türkiye'nin yaptırımlarla "çözülmesi"ni istiyorlar...
O güne kadar da iyice sersemlemiş haldeki seçmenlerini oyalamayı amaçlıyorlar.

***

Ha! Derseniz ki, bu adamlar dünyanın güçler dengesinin şu anda ne halde olduğunu bile anlamamışlar...
"Abi" bildikleri ülkelerin düştüğü durumunu bile okuyamayanlardan ne olur?
Eh, haklısınız!
Kafaları; daha doğrusu, onlara sufle verenlerin kafası 2011-2016 arasında takılı kaldı.
Ama insanların kendi ülkesine bu kadar hınç beslemesi tehlikelidir.
Hele örgütlü bir hınçsa...
Dolayısıyla gülüp hafife alınacak bir durum yok!

***

Artık vakit kalmadı...
Acilen sağlam bir muhalefete ihtiyacımız var; insanını tanıyan, bilen ve seven bir muhalefete...
Göbekten Washington'a bağlı "ecnebi"lere değil...

***


NOT DEFTERİ
Zaman korkunçtur; bir cümlenin başında düşünürken bir fikri, cümlenin sonuna gelinceye kadar onun eskidiğine şahit oluruz. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Dünya Bir İnkılap Bekliyor)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Altını çizdiğim satırlar: ‘Çünkü seviyordum’ 20.11.2022 Pazar
Cumartesi notları: Şimdiden geçmiş olsun! 19.11.2022 Cumartesi
Unuttuk mu? 18.11.2022 Cuma
Dünya ‘boşluk’la konuşuyor! 17.11.2022 Perşembe
Öfkeliyiz, öfkemizi saklamayacağız! 15.11.2022 Salı
Olan “sade insan”a olacak! 14.11.2022 Pazartesi
Bizi sessizliklerimiz tanıştıracak! 13.11.2022 Pazar
Cumartesi notları: Gülünç! 12.11.2022 Cumartesi
Bana da 6’lı masa yazdıran dünya, size neler yapmaz! 11.11.2022 Cuma
Tarih, Almanlar ve dünya 10.11.2022 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA