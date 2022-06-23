Arabayı park ettim, çantamı aldım...Sıra yazı yazacak bir gölge bulmakta...Baktım, otopark görevlisi arkadaş arkamdandiye bağırıyor.Döndüm,diye sordum.Gülüyor ama dalgacı değil...Buruk bir gülümseme bu...dedi.Hangisine?Cevap geldi: "Son zamanlarda Yunanistan'la çatışma ihtimalini yazıyorsun ama gidişe bakarsan, sanki bütün dünya yanacak!"

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Şimdi şunun üzerinde durmayalım mı?Önceatmosferi oluşturuldu, içimizden kabullendikbile bunu...Şimdi detedirginliği yayılıyor.Sıradan insanda da, çokbilmişlerde de aynı his...Vehim mi?Biraz...Fakat esasındaÇünkü kriz öyle bir kriz ki...İnsan ister istemez, dönüp tarihe bakıyor ve görüyor ki...Böyle durumlarda enkazı hep büyük savaşlar kaldırmış; yeni düzenin de dahil olduğu sıcak çatışmalar sonrasında gelmiş...

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Uzak ülkelere hapsedilerek göz önünden uzak tutulan savaşlar yüzünden uzun sürmüş bir barış dönemi yaşandığına inandı Batılılar...Ve bütün dünyayı dayoluyla böyle düşündürdüler.Oysa bu bir yanılsama..."Borç Bağları"nın yazarı Richard Dienst bu durumu güzel anlatır:Ama artık antik çağ düşünürlerinekulak verebilirler: "Ne zaman barışın uzunsürdüğü hissine kapılırsanız, savaşın elikulağında olduğundan emin olmalısınız."

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Şimdi "Savaş bölgeleri" ile "Barış bölgeleri" arasındaki mesafe kısaldı.

Avrupa'nın merkezi ısındıkça ısınıyor.

Nobel Barış Ödülü sahiplerinin Ukrayna krizi patlak verdiğinde yayımladıkları bildiriyi hatırlıyor musunuz?

Şöyle diyorlardı: "Güzel dünyamızın bu yöresine barışın egemen olmasını istiyoruz." Güzel dünya mı?

Yoksa o yöreye savaşı yakıştıramadınız da, bütün mesele o mu?

Konuşturmayın beni!

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AYNA

Kıymet verin veya vermeyin. Lakin asla verir gibi yapmayın! ŞİRAZLI SADİ