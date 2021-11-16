Kafamda iki soru var...Bir dizinin içinde iki ürün göründü mü, ertesi haftadan başlayarak satış rekoru kırıyorlar.Süper kahramanlı bir filmde caddelerde fırtına gibi esen otomobil markası birden pazar payını ikiye katlıyor.Fakat(!) dizi ve filmlerin hem karakterlerinin, hem de olay örgüsünün kitleleri sanıldığı kadar etkilemediği iddiasında ısrarlılar...Buolabilir mi?Oysa gündelik hayat,diyor.

***

biraz farklı...31 Aralık 2019'da birden anonsu başlayan ve 2020'nin ilk günü Netflix'te gösterimi başlayandizisi...2021 sonbaharında vizyona giren ve bilimkurgu içine saklanmış birhikâyesi anlatanfilmi...Ve 21 Aralık'ta vizyona gireceği açıklanan yeni Matrix filmi; yani filmin orijinal adıyla söylerseki konuşarak geçecek 2022 yılı...Olabilir, diyelim ve geçelim... mi?

***

Aslında bugün sadece bir diziden söz edecektim.Ergenlik çağının başlarında çocukları olan iki arkadaşımdan işittim.Neden?Çünkü onlara Netflix'teizlemelerini istemediklerini söyleyipaboneliklerini iptal etmişler.Squid Game ne?Birkavgası...Biru anlatıyor.Oyun, hayatta kaybedenler için son "yırtma" şansı...Arka planda siyaset, sosyal eşitsizlikler, göçmen sömürüsü, haset, hırs ve daha pek çok şey var elbette.Dizi eylül ayında gösterilmeye başlandı ve bir anda

***

Ve neden tam şimdi?Ercan Yıldırım'ın şu yorumunun altını çizmek isterim:Bu tür distopya dizileri bir hazırlık mı? Yoksa bu hukukun zaten içimizde gayet diri biçimde varlığını sürdürdüğüne mi işaret ediyor diziye gösterilen ilgi?Öyle ya...artık insanlara hayatta kalmak için her şeyi yapabileceklerini, özneleşmeye çalıştıklarında başlarının ezileceğini, kendisine dikte edilen kurallara uyduklarında var kalacaklarını belirleyen irade egemenliğini kuvvetlendirdi." (ercanyldrm.com)Boşuna yırtınmıyorum...Uyanık kalmak zorundayız,