"Hava pırıl pırıldı. Öğleden sonra için yaz sıcağı umudu taşıyordu. Kordon'dan aşağı inerken ufuktaki ince pusu ve denizin geniş maviliğini mutlulukla izledim.Şehir güneş ışığında elmas gibi parlıyordu. İç limanda tekneler ışıltı saçarak yüzüyorlardı. Minarelerin parıltısı hepsini bastırıyordu."Son günlerde böyle yapıyorum...Yukarıdaki gibi L. Durrell'ın'sine mesela...Hani eskiden şafak vakti yola çıkma hallerim vardı ya, kaybolup gitti...Pandemi bu alışkanlığımın kalan son kırıntılarını da alıp gitti sanki.

***

Hem nerede osöyler misiniz?Gittiğiniz kıyılarda hâlâmı karşılıyor sizi?Geceleri sırtınızı toprağa yaslayıp gökyüzüne baktığınızdanı görüyor musunuz?Sıcaklık iyice arttığında birden fırtına kopuyor vemu?Sakın tatil kasabasındaki şık bir mağazadan ateş pahasına aldığınız boncuklu bileziği, "beach club"da rastlaştığınız eski dostunuzu falan anlatmayın bana!Çoktan Frenklerindedikleri, koltuğundan kalkmadankitaplarda seyahat etme tutkusunasığındım.

***

Zaten Kanlıca, Anadoluhisarı ve ev arasında gidip geliyorum bir aydır.Avrupa yakasına geçince içim daralıyor.İSKİ kazısı tabelası görünce "eyvah" diyorum, şu trafikte ömrümüzü tüketeceğimiz kesin.Sokaktagüneş ışığının parıltısınıbastırıyor, üzülüyorum.Orada çayımı içip Tanpınar'ın Huzur'unu okuyorum: "Kanlıca koyu eski mehtap sayfalarının cümbüşünü yaşıyordu. Hemen hemen kendilerinden başka kimse yoktu. Ay,ve kendileri vardı. Ve bu musiki gittikçe kudretini artırıyor, bir musallat fikir gibi insana saldırıyordu."

***

Şimdi diyeceksiniz ki...İyice yaşlanmışsın Haşmet Abi...Doğru!Lakinokuduklarımla seyahat ediyordum.Altında uzanıp Seylan'ın çay bahçelerine doğru yola çıktığım çok olmuştur.Bazen en güzel seyahat odur.