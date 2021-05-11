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Haberler Haşmet Babaoğlu Filistin... Yeni duyarsızlıklar... Dönüşen zihinler...
HAŞMET BABAOĞLU
Filistin... Yeni duyarsızlıklar... Dönüşen zihinler...

Filistin... Yeni duyarsızlıklar... Dönüşen zihinler...

11.05.2021, Salı

Dün geçmişe baktım, şimdi bugüne gelelim...
Mesela Z kuşağının TV'lerde gördüklerinden sonra "Nedir bu Filistin?" deyip internet ortamında ansiklopedik kaynak diye açıp bakacağı Vikipedi'ye göz atalım...
Şöyle bir cümle var: "20. yüzyıldan beri bölgede Arap ve Yahudi millî unsurlarının mücadelesi devam etmekte, zaman zaman uzun süreli şiddete ve hatta savaşa dönüşmektedir." Şu yukarıdaki "ecnebi" cümlenin ötesi ne derseniz...
Filistin'in taş, bakır ve bronz çağları için 77 satır, Osmanlı hâkimiyeti dönemi için 13 satır ayırmış Vikipedi...

***

İçimde şu soru kımıldanıp duruyor...
Mescid-i Aksa'da olanlar, bizler nasıl bir zihin âleminin akvaryumunda nefes almaya çalışırken gerçekleşiyor?
Çünkü önce zihnimizde azar azar yeniliyoruz.
Uzun sürüyor bu, çok uzun...
Bir yandan duygularımız kayıtsızlık batağına doğru sürüklenirken, öte yandan bildiklerimiz unutturuluyor.
Bütün bunlardan sonra asıl yenilgi geliyor.

***

Bazılarımız sanıyor ki...
İsrail zulmü sürdükçe duruma uyananlar artacak.
Bu zulüm günümüz medyasında yankı buldukça, protestolar, kınamalar arttıkça denge Filistinlilerden yana değişecek...
Ne yazık ki, yanılıyorlar.
Zihinlerin nasıl nasırlaştırıldığı ve yeni iletişim modellerinin yol açtığı dikkat dağınıklığı unutuluyor.
Sosyal paylaşım platformları ya oturduğun yerden slogan atmaya yarıyorlar ya da "üzücü şeyler" ile ilgilenilmeyen bir ruh durumunu pekiştiriyorlar.
Bazen düşünüyorum...
Yaser Arafat sosyal medyanın olmadığı; haberlerin ancak ertesi gün etraflıca dağılıp anlaşılabileceği bir dünyada Filistinlilerin mücadelesini dünyaya anlatmayı becermişti ama bunu bugün yapabilir miydi?
Şüpheliyim...

***

Vaka şu...
İsrail yıllardır hazırlandığı planı günbegün hayata geçiriyor.
Mescid-i Aksa'nın yerinde Süleyman mabedini inşa edecekler...
Yakın bir zamanda kendi adamlarının (Dahlan veya benzer birinin) kontrol etmeye başlayacağı Filistinliler de boyun eğecekler...
Gayeleri bu, hesapları bu...
2020'nin başından beri ara ara çıktığım Uluslararası Gündem programında (Ülke TV) vurgulayıp durdum: İsrail devletinin Kudüs planı için pandemi koşulları bir fırsat oluşturuyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyecekler.

***


NOT DEFTERİ
"Ne zaman dedim, 'Ne zaman başlayacaksınız beni öldürmeye?' Dediler ki: Başladık bile..." MAHMUT DERVİŞ / KOCAELİ'NDE, 29 yaşındaki Ölümü Seviyorlar Benim

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