Geçen yaz neredeyse bütün yazılarımı Kanlıca'da'nde yazdım. İskele meydanının sükûneti veher seferinde içimdeki sıkıntıyı alıp götürüyor, pandemiyi unutturuyordu. Birbirinden epeyce uzak masalarda oturuyorduk, iyiydik, tedbirliydik.... Şimdi durumumuz malum. Karton bardaklardan kahvemizi, çayımızı yudumlarken meydanda turluyoruz.Bazen içimden "niye yine de buraya geliyorum" diye soruyorum. Bir tür nostalji. İyi günleri anıyorum. Hatıraların tutunduğu şeylere bakıyorum: Şu tekne, bu ağaç vd.

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Harvard'da farmakoloji profesörüydü. Ama 1993'ten bu yana bilgisinden para kazanma konusunda çok başarılıydı. Daha o yıllarda halka açtığı şirketinden 6600 milyon dolara yakın gelir elde etmişti. Hangi alanda araştırma yaparsa daha çok kazanacağı konusunda burnu iyi koku alıyordu. 2010 yılında Moderna şirketine 5 milyon dolarla kurucu yatırımcı olarak katıldı. Oradaki hissesi sadece yüzde 3.5'tu. Şimdi şirket en önemli koronavirüs aşısı üreticilerinden. Springer'in hissesi de şimdi 1.6 milyar dolar ediyor. Niye yazıyorum bunları?Popüler kültür olayın hep o yanlarına vurgu yapıyor. Bazıları da bu arkadaşları kendi çevrelerinde gördükleri akademisyenler gibi birer "memur" sanıyor.Bazı bilim insanlarının da aynı zamanda pek "uyanık" iş insanları olduğunu bilmeliyiz.

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Tarım ve Orman Bakanlığı pek çok gıda maddesinin ambalajında yer alan "" ibaresini çıkarma kararı almıştı. Neyse ki, tepkiler sonuç verdi ve karardan geri dönüldü. Duyunca "Ne güzel haber!" dedik. İyi de bakanlık neden böyle bir karar alma ihtiyacı duymuştu, onu bir türlü anlayamadık.

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yere düşmüş çınar yaprağını nasıl sevgiyle anlatıyor! Sebebini de şöyle açıklıyor: "(Hayaletlere Duyulan Sevgi) Biz de böyle bakabiliyor muyuz şehrimize, çınarlara ve yapraklarına? Baksak keşke...