25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gürcan Bilgiç Merkezde beceri sorunu var!
GÜRCAN BİLGİÇ
Merkezde beceri sorunu var!

Merkezde beceri sorunu var!

25.01.2024, Perşembe
En sondan başlayalım; Fenerbahçe kazandı ama bir "beklenen" bir de "beklenmeyen" hakem kararının ardından geldi bu galibiyet. Tek kaleye dönmüş, mücadelenin üst düzeye çıktığı anlarda, Batshuayi'yi önce çekerek, sonra çelmeleyerek düşürdü Başakşehir oyuncusu. "Beklenen" hakem Bitigen'in "Devam" demesiydi. İkinci "beklenen" VAR hakemi Erkan Engin'in devreye girmemesiydi, girmedi. Tekrarı izlerken bile "Nasıl yani?" dedirten pozisyonun kahramanları bu isimler. Peki; "beklenmeyen" neydi? 90. dakikada Abdulkadir Bitigen'in penaltıyı vermesi. Pozisyonun tam karşısında olmasına rağmen Cengiz'in şut atmasını bekledi. Vicdanı "artık dur" dedi ki muhtemelen, penaltı noktasını gösterdi. Zor maç, Başakşehir'in "olağanüstü" direnciyle daha da zor hale geldi. Volkan Babacan kurtarışlarıyla taşıdı takımı tabelada. Penaltıyı da kurtarıyordu neredeyse. Kulüp, daha önce hiçbir derbi maçında yapmadığını yaptı, bir gün öncesine antrenmana taraftar getirdi. 11 sarı kart gördü takım. İkisi iki sarıdan kırmızıya döndü. Böyle bir motivasyon diğer maçlarda olmadığı için incelenmeli ve Göksel Başkan ile Çağdaş Hoca'nın "sırrı" başkalarına örnek olmalı. Yine de golün sürekli etrafında dolaştı Fenerbahçe. Sanki tekrar filmi gibi üç gün önce Samsunspor maçındaki cümle vardı anlatımda, "Top direğin yanından auta çıktı"… Rakip ceza alanında 70 kez topla buluşup, 30 şut üretip, maçı penaltıyla kazandılar. İsmail Kartal bu detayı çözmeli. Demek ki merkezde "beceri" problemi var.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kader galibiyeti yakıştırmadı! 22.01.2024 Pazartesi
Bartuğ daha çok sorumluluk aldı 18.01.2024 Perşembe
Kartal’ın sihirli dokunuşları... 15.01.2024 Pazartesi
Kurt sürüsü gibi iştahlı oyun 11.01.2024 Perşembe
Fenerbahçe karakter gösterdi 08.01.2024 Pazartesi
Bunlar mı şampiyon? 25.12.2023 Pazartesi
Derbiyi de yönetsin 21.12.2023 Perşembe
Kartal’ın canavarı 18.12.2023 Pazartesi
Resital; Ferdi Kadıoğlu’ndan 15.12.2023 Cuma
Tarihi fark kaçtı 10.12.2023 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA