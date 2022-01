Bütünlüğünü ve takım özelliğini her maç daha da kaybeder halde Fenerbahçe. Sadece kulübün değil, oyuncuların da başıboş olduğunun göstergesi bunlar. Malatya ve Afyon karşılaşmalarında da kendini göstermişti, hâlâ devam ediyor. Zeki Hoca'ya değil eleştirim. Belirsizlik, kenar yönetimi önemli oyuncular üstünden oyunu organize etmeye mecbur bırakıyor. İrfan Can, Mesut, Mert Hakan veya Sosa. Yük ve sorumluluk bunlara verilmiş. Rakip de önlemini ona göre almış. Bir 45 dakika sadece sağ kanadı kullandılar pozisyon zorlamak için. Mıknatıs gibi İrfan Can'a yönlendi tüm toplar. O da iyi gününde değildi; Pelkas ve Valencia gibi. Akıntıya karşı kürek çekmek aslında yaptıkları. Ne takım defansında organizeler ne de hücum için alternatif yaratıyorlar. Öfkeli tribünlerin mırıldanmaları da başlayınca, başladılar kaçacak gölge aramaya. Değişikliklerle maça Mesut Özil aklı ve tempolu oyuncuların zorlamasıyla, kaosun içinden çıkabilecek en azından bir golün peşine düşüldü. En zoru yapmaya çalışıyordu oyuncu grubu. Hesap verecekleri bir otorite yokken, ıslıklanacakları hataları yapmak istemeyeceklerdi. Başkan Ali Koç, haberci arkadaşlara teknik adayları olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü, önemli isimlerin sezon başını işaret ettikleri söylüyor. Seyirci tepkileri için trollerin altını çiziyor ama samimi taraftarların benzer umutsuzluklarda olduğunu da bilmeli. Başkan bu sezonun üstünü çizmiş, belli... Ama bir an önce takımı hazirana sağlıklı taşıyacak otoriteyi Samandıra'ya getirmeli. Burası Fenerbahçe, "Nasıl olsa" diye bakmaz kimse. Tribündeki taraftar iddialıysa, sahada da aynısını ister. Fenerbahçeli vazgeçmez. Haberi olsun.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın