Ne otobüs ama!

Sezonun en zor maçına çıktı Fenerbahçe. Kalenin önünde bu kez "çift katlı" otobüs vardı. Ersun Yanal'ın stratejisi bundan önceki Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında puan getirmişti. Bir hafta önce kaleye çekilen şutu olmayan maçın teknik adamlarından biriydi. Ayrıca... Ersun hocanın geçen sezonda sorunlar yaşadığı, Fenerbahçe'den ayrılmasına sebep gördüğü dinamiklerle de bir maçı olacaktı. Bu yüzden altılı-yedili defans hattı kurmaktan çekinmeden oynattı takımını ve Fenerbahçe'nin başına kontrataklarla başka çoraplar da ördü

Erol Bulut için de sürpriz değildi bu durum. Pas oyunu içinde sabırla oynaması gerektiğinin farkındaydı. Bundan önce de kalenin önüne otobüs çeken takımlara karşı oynadı, Konya, Malatya, Göztepe... Hepsine kaybetti. Acele edeceği vakti bekleyerek, risk kararının zamanlamasını da bekleyerek oynamak istedi. Planlar iyi de Tisserand gibi bir "bozucu" da var sahada. Basit hatalar uzmanı bir stoper ile yine "gol ikramında" bulundular. Ortada neden yokken, 12'de yenik duruma düştü Fenerbahçe. Böyle bir maçta yaşamak istediğiniz son şey. İkinci 45 hamlelerinde Ozan'ı çıkartarak orta sahadan da vazgeçtiler. Kalabalık defansın içine çok adamla yerleştiler. Bire bir oynayarak faul de aradılar. Sonrasında yine ofansif hamleler geldi. O golün peşine düştüler, Valencia'nın slalomunda beraberliği buldular. Yaşadığı baskıdan sonra yorulan Antalya defans hattında dikkat hataları da geldi. Direkten döndü bir şutları. Cisse karşı karşıya kaçırdı. İlk yarıda Mesut boş kaleye atamadı. Kontralarda Antalya da ikinci golün çevresinde dolaştı, olmadı. Pelkas-Veysel pozisyonunda penaltı kararı VAR'dan döndü. Doğru karardı. Zirve mücadelesinde kayıp olan her puanın, acısı da büyük olur. Avantajı cebine koyacakken, rakibinin keyfine kaymak koydu Fenerbahçe. Yine de, bir puanı kurtarmak, mücadeleyi sonuna kadar ortaya koymak da önemli. Ligin kısalan boyunda, giden iki puan-gelen bir puan hesabı yapılacak son haftalarda. Bekleyip, göreceğiz.

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